Σημαντική επιτυχία για την Ακαδημία της ΑΕΚ, η Κ16 κατέκτησε το International Youth Cup στο Τορίνο! (vid)

Διεθνής διάκριση για την Ακαδημία της ΑΕΚ καθώς το τμήμα Κ16 κατέκτησε την πρώτη θέση στην πολύ σημαντική διοργάνωση αναπτυξιακού ποδοσφαίρου International Youth Cup στο Τορίνο.

Οι μικροί της Ένωσης, αφού πήραν την πρώτη θέση στον όμιλο, ακολούθως απέκλεισαν τον Ερυθρό Αστέρα στα ημιτελικά και σήμερα νίκησαν στον τελικό 1-0 τη Βενέτσια με γκολ του Σιόλα, κατακτώντας την Κούπα.

Εξαιρετικά πήγε στο ίδιο τουρνουά και η Κ15, η οποία έφτασε στον τελικό αλλά εκεί ηττήθηκε με 2-0 από τους Chicago Fires.

Η παραπάνω διεθνής διάκριση για την ΑΕΚ, είναι μια επιβράβευση της δουλειάς που γίνεται στην Ακαδημία υπό την καθοδήγηση του Τεχνικού Διευθυντή Γιώργου Γεωργιάδη και του συνεργάτη του Αλέξανδρο Αλεξιάδη.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ:

Πολύ μεγάλη διεθνής επιτυχία για την ομάδα Κ16 της ΑΕΚ που κατέκτησε την πρώτη θέση στην πολύ σημαντική διοργάνωση αναπτυξιακού ποδοσφαίρου International Youth Cup, η οποία διεξάγεται από το 1994 στο Τορίνο.

Η ομάδα μας, αφού πήρε την πρώτη θέση στον όμιλό της, απέκλεισε στα ημιτελικά τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου και νίκησε σήμερα στον τελικό 1-0 τη Βενέτσια με γκολ του Σιόλα, κατακτώντας πανηγυρικά το τρόπαιο.

Στο ίδιο τουρνουά, η Κ15 έκανε μία επίσης πάρα πολύ καλή πορεία και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην ηλικιακή της κατηγορία. Αφού απέκλεισε στον ημιτελικό τη Σπάρτα Ρότερνταμ, στον τελικό ηττήθηκε με 2-0 από τους Chicago Fires.