Κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες: Ο αρχηγικός ρόλος του ζευγαριού και η υπόθεση δωροληψίας ύψους 30.000 ευρώ

Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες που αναλάμβανε επί πληρωμή πολεοδομικού ενδιαφέροντος εξυπηρετήσεις.

Στο φως έρχονται νέα στοιχεία και συνομιλίες των μελών του κυκλώματος, από την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση.

Στη δικογραφία καταγράφονται διάλογοι των μελών του κυκλώματος, καθώς και συγκεκριμένες πολεοδομικές υποθέσεις τις οποίες διαχειρίστηκαν εμπλεκόμενοι έναντι αμοιβής. Όπως προέκυψε, τα χρηματικά ανταλλάγματα έφταναν ακόμη και τις 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη φύση και τη δυσκολία της υπόθεσης.

Οι έξι βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης έχουν οδηγηθεί στη φυλακή την Τρίτη (09.06.2026) έπειτα από πολύωρες απολογίες σε ανακριτή Διαφθοράς.

Στο επίκεντρο του κυκλώματος βρίσκεται ένα ανδρόγυνο, το οποίο, αξιοποιώντας θέσεις ευθύνης και πολυετείς διασυνδέσεις στον χώρο της Πολεοδομίας στην Κηφισιά και της Δημόσιας Διοίκησης, κινούσε τα νήματα της παράνομης δραστηριότητας.

Ο σύζυγος, με πολυετή θητεία στην Πολεοδομία Κηφισιάς, απ’ όπου φέρεται να είχε απομακρυνθεί, εργαζόταν μέχρι τη σύλληψή του ως τεχνικός σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η σύζυγός του κατείχε τη θέση της γενικής γραμματέως του Δήμου Γαλατσίου, ενώ παράλληλα προήδρευε στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Στη δικογραφία αναφέρεται πως ο 59χρονος σύζυγος λόγω και της μεγάλης πείρας του εμφανιζόταν ως ο «απόλυτος διευθέτης» επί πολεοδομικών προβλημάτων και «αναλάμβανε» υποθέσεις που υπάγονταν στην Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) Κηφισιάς.

Εκεί εργάζονταν δύο ακόμη κατηγορούμενοι, τους οποίους ήλεγχε απόλυτα και γνώριζε από τα χρόνια που υπηρετούσε ως προϊστάμενός τους στη συγκεκριμένη πολεοδομία. Ο ένας από τους κατηγορούμενους υπηρετούσε στο Τμήμα Εκδοσης Αδειών της Υ.ΔΟΜ. Κηφισιάς και ο δεύτερος στο Τμήμα Αυθαιρέτων.

Από την πλευρά της, η σύζυγος του 59χρονου «διευθετούσε» υποθέσεις που υπάγονταν στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στο οποίο και κατείχε τη θέση της προέδρου. Η 50χρονη γυναίκα είχε άριστη γνώση των πολεοδομικών κανονισμών και εμφανιζόταν ως ο «άνθρωπος που βρίσκει λύση».

Την εν λόγω υπάλληλο και τον σύζυγό της πλαισίωνε στην έκνομη δράση τους μία ακόμη κατηγορούμενη, προϊσταμένη στο Τμήμα Εκδοσης Αδειών της Υ.ΔΟΜ. Αμαρουσίου, όπως και ένας ιδιώτης μηχανικός, μέλος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Στον άνδρα αυτό η 50χρονη ανέθετε τον χειρισμό υποθέσεων και εκείνος πρόθυμα αναλάμβανε να τις φέρει εις πέρας, ζητώντας βεβαίως κάθε φορά τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά τα οποία μοιραζόταν μαζί της. Μάλιστα, ως μέλος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ο κατηγορούμενος μηχανικός ψήφιζε υπέρ της έκδοσης θετικών γνωμοδοτήσεων για υποθέσεις που είχαν αναλάβει να «διευθετήσουν» τα μέλη της οργάνωσης.

Οι κατηγορούμενοι -και δη το ζευγάρι στο οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος- λάμβαναν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Μιλούσαν με συνθηματικά στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες και πραγματοποιούσαν τις συναντήσεις με τους δωρολήπτες σε δημόσιους χώρους, σε καφετέριες, σε πάρκινγκ και μέσα στα οχήματά τους. Οι λέξεις «καφές», «εργαλεία», «σχέδια» και «χαρτιά» σήμαιναν για τα μέλη του κυκλώματος τα χρήματα που ελάμβαναν για τις παράνομες πράξεις τους.

Η υπόθεση δωροληψίας ύψους 30.000 ευρώ από ιδιοκτήτη ακινήτου για αλλαγή χρήσης των διαμερισμάτων

Χαρακτηριστική της δράσης του κυκλώματος είναι υπόθεση δωροληψίας ύψους 30.000 ευρώ, που φέρεται να συνδέεται με την έκδοση θετικής γνωμοδότησης κατά τον έλεγχο άδειας για ακίνητο στην περιοχή του Κεραμεικού. Αρμόδια για την έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης ήταν η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργών, καθώς και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στο οποίο προέδρευε η 50χρονη γενική γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εν λόγω κατηγορούμενη φέρεται να μεσολάβησε προκειμένου η υπόθεση να ανατεθεί σε συγκεκριμένο μηχανικό, ο οποίος ήταν μέλος του ίδιου συμβουλίου. Ο εν λόγω μηχανικός, ενεργώντας κατόπιν συνεννόησης με την 50χρονη, φέρεται να απαίτησε από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου το ποσό των 30.000 ευρώ για την κατά προτεραιότητα έκδοση θετικής γνωμοδότησης, καθώς και επιπλέον 10.000 ευρώ ως προσωπική αμοιβή για τις ενέργειές του.

Από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είχαν προχωρήσει σε έκδοση άδειας μικρής κλίμακας και στη συνέχεια σε αλλαγή χρήσης των διαμερισμάτων, γεγονός που χαρακτηρίζεται παράτυπο. Για τον λόγο αυτό ήρθαν σε επικοινωνία με την 50χρονη, αναζητώντας λύση για την «τακτοποίηση» της υπόθεσης υπό τον φόβο πιθανής καταγγελίας.

Ωστόσο το σχέδιο αυτό δεν ολοκληρώθηκε, καθώς επήλθαν οι συλλήψεις των φερόμενων ως μελών της οργάνωσης. Από τις έρευνες που ακολούθησαν στην οικία του μηχανικού, οι Αρχές εντόπισαν 10.000 ευρώ, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις που σχετίζονται με την επίμαχη υπόθεση του ακινήτου.

Ο διάλογος για την «αυθαίρετη κατασκευή» σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

Με την ίδια μεθοδολογία, τον Νοέμβριο του 2025 η 50χρονη αναλαμβάνει «έναντι άγνωστου χρηματικού ποσού» να μεσολαβήσει υπό την ιδιότητά της ως προέδρου στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών για να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση σχετικά με «αυθαίρετη κατασκευή» στον 7ο όροφο σε ξενοδοχείο επί της οδού Ευριπίδου. Αναθέτει και πάλι την υπόθεση στον μηχανικό-μέλος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα Αθηνών με τον οποίο «συνεργάζεται».

«Άμα γίνεται, γίνεται, θα τον βαρέσουμε και λίγο στ’ αυτιά», ακούγεται να λέει ο μηχανικός στην 50χρονη, με εκείνην να του απαντά:

«Θα το βαρέσεις στ’ αυτιά, υπολόγισε και εμένα κάπως στ’ αυτιά. Αυτός γενικά καίγεται και μου λέει ότι γενικά εκεί πέρα (στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου) πάνε για πρωινό. Ε, και αν δεν έχει τον χώρο εκεί, δεν θα μπορεί. Εγώ του είπα βέβαια, το έπαιξα πολύ αυστηρή».

Πάντως, από την έρευνα για την υπόθεση αυτή δεν διαπιστώθηκε αν πράγματι οι κατηγορούμενοι έλαβαν χρηματικό αντάλλαγμα. Ωστόσο, σε χώρο οικίας βρέθηκε σημείωμα με τις «εκκρεμότητες» που υπήρχαν για την έκδοση της γνωμοδότησης για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο.

«Παραπλάνηση σε υπογραφή»

Στη δράση του 59χρονου συζύγου και φερομένου ως Νο 1 αρχηγού του κυκλώματος η δικογραφία αφιερώνει πολλές σελίδες. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση παράβασης καθήκοντος που του χρεώνεται -είναι μόνο μία από τις πολλές που έχει να αντιμετωπίσει- προκειμένου να εξυπηρετήσει δύο μηχανικούς σε έργο που αυτοί είχαν αναλάβει στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, ο εν λόγω κατηγορούμενος χρησιμοποιώντας τη θέση του ως τεχνικού συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκηση προσπάθησε να εκδώσει έγγραφο από την υπηρεσία αυτή «για ερμηνεία νόμου», το οποίο θα χρησιμοποιούσε στη συνέχεια προκειμένου να αναγκάσει τη Υ.ΔΟΜ. Αργυρούπολης – Ελληνικού σε συγκεκριμένες ενέργειες κατά παραγγελία των δύο μηχανικών που ήθελε να «εξυπηρετήσει».

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, για τον σκοπό αυτό ο κατηγορούμενος «απέκρυψε την ουσία της εν θέματι υπόθεσης από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Γρηγόρη Ζαφειρόπουλο παραπλανώντας σε υπογραφή εγγράφου».

Στη συνέχεια διέρρευσε το σχετικό έγγραφο στη μία από τους δύο μηχανικούς που… βοηθούσε, «παραχωρώντας της πρόσβαση στον υπηρεσιακό υπολογιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσω της εφαρμογής Αny Desk»! Προκειμένου δε να «αποκρύψει τη διαρροή του εγγράφου», επικοινώνησε με τον γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και «του επισήμανε ότι έγγραφο που απέστειλαν ως Υπηρεσία απωλέσθηκε με ευθύνη του Γραφείου Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης».

Πάντως, για τη συγκεκριμένη περίπτωση οι Αρχές δεν κατέστη δυνατό να εξακριβώσουν αν δόθηκαν ανταλλάγματα, παρότι η μηχανικός ακούγεται να λέει στον «αρχηγό»: «Μήπως χρειάζεται να κάνουμε τίποτα; Θα μου πεις αν χρειαστεί οτιδήποτε; Με όλο το θάρρος», και τον κατηγορούμενο να της απαντά: «Ναι, θα σου πω εγώ αν χρειαστεί».

Οι διάλογοι των μελών των κυκλώματος είναι αναρίθμητοι μέσα στη δικογραφία και συχνά ακούγεται σε αυτούς ο φερόμενος ως αρχηγός να συνομιλεί με συγκατηγορουμένους του και άλλα πρόσωπα χρησιμοποιώντας χυδαία φρασεολογία. Μάλιστα, σε συνομιλία του με την παραπάνω μηχανικό, στην οποία διέρρευσε το έγγραφο, εμφανίζεται και αγανακτισμένος με την εργασιακή ηθική συναδέλφων του στο Δημόσιο και τις Υ.ΔΟΜ. Ενδεικτικό είναι το εξής απόσπασμα από διάλογο που είχαν:

59χρονος κατηγορούμενος: […] Εγώ θα μετατρέψω λίγο το έγγραφο και θα του το πάω να το υπογράψει (σ.σ.: προφανώς αναφέρεται στον γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) και θα το στείλω στην Υ.ΔΟΜ. Και ό,τι θέλει η Υ.ΔΟΜ. ας απαντήσει […]

Μηχανικός: Ναι…

59χρονος: Γιατί στο ξαναείπα, το μαγαζί θέλει κλείσιμο. Να πει το Δημόσιο «κύριοι, απολύεστε όλοι οι που@@@@@ς», από τον τελευταίο κλητήρα μέχρι τον πιο πάνω διευθυντή.

Μηχανικός: Ναι…

59χρονος: Και να δεις, η ιστορία το ’χει. Θα είμαι οδηγός στο τανκς που θα πατάει δημοσίους υπαλλήλους. Και αυτό για να μη χαλάσουμε σφαίρες που τις χρειαζόμαστε για τους Τούρκους.

Μηχανικός: Ναι.

59χρονος: Θα τους πατήσω εγώ γιατί αυτή η (αναφέρει όνομα υπαλλήλου) έχει ιερή υποχρέωση να δει αυτό το γα@@@@μενο το… (ακατάληπτη φράση).

Πηγή: newsit.gr