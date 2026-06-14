Αυτός είναι ο 25χρονος που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ χθες το βράδυ στα Εξάρχεια

Εντατικοποιούνται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό του δράστη που δολοφόνησε τον 25χρονο χθες το βράδυ στα Εξάρχεια.

Το βράδυ του Σαββάτου ένας άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε τον 25χρονο Τούρκο που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του, σκοτώνοντάς τον με 4 σφαίρες.

Ο 25χρονος που δολοφονήθηκε:

Η δολοφονία έγινε στα σκαλάκια που οδηγούν στον λόφο του Στρέφη, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη, με τους περίοικους να αναφέρουν στις Αρχές πως ο δράστης διέφυγε προς τον λόφο. Η περιοχή αποκλείστηκε, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει εντοπιστεί ο δράστης.

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών το επικρατέστερο σενάριο

Ερώτημα παραμένει και η αιτία της δολοφονίας, με όλα τα σενάρια να είναι ακόμη ανοιχτά. Οι αστυνομικοί εντόπισαν 5 κάλυκες από 9άρι πιστόλι στο σημείο, ενώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτό που εξετάζεται είναι να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε κυκλώματα ναρκωτικών.

Ο σκύλος του έμεινε στο σημείο κάτω από το χέρι του

Το θύμα της επίθεσης είχε βγάλει το σκυλί για τη βραδινή του βόλτα με το κατοικίδιο να είναι μπροστά τη στιγμή της δολοφονίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο του εγκλήματος μαζί με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, είδαν το σκυλί να στέκεται βουβό κάτω από το χέρι του νεκρού και δεν ήθελε να τον εγκαταλείψει.

Πηγή: iefimerida.gr