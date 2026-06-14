Η Βέκιτς χάλασε το... πάρτι της Ραντουκάνου

Η Ντόνα Βέκιτς νίκησε την Έμα Ραντουκάνου μέσα στο «σπίτι» της και κατέκτησε τον μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα της!

H 30χρονη από την Κροατία (Νο.76), που μπήκε στο κυρίως ταμπλό του Queen's (WTA 500) ως lucky loser (!), λύγισε τη νεαρή Βρετανίδα (Νο.42) με 6-0, 7-6(6) σε 1 ώρα και 48 λεπτά και σήκωσε το πέμπτο τρόπαιό της!

Πάντα εξαιρετική στο γρασίδι η «κολλητή» της Μαρίας Σάκκαρη, έχει παίξει συνολικά σε έξι τελικούς και αυτός είναι ο δεύτερος τίτλος της μετά το Νότγχαμ το 2017.

Η Βέκιτς ήταν σαρωτική στο πρώτο σετ και το κατέκτησε χωρίς να χάσει γκέιμ, όμως η Ραντουκάνου βρήκε τα πατήματά της στο δεύτερο και κατάφερε να προηγηθεί με 2-5, έχοντας σημειώσει δύο μπρέικ.

Επιχείρησε δύο φορές να κλείσει το σετ στο σερβίς της (είχε και δύο σετ πόιντ), όμως δέχτηκε ισάριθμα μπρέικ και τελικά οι δύο παίκτριες οδηγήθηκαν σε τάι μπρέικ, αφού πρώτα η Έμα έσωσε τρία ματς πόιντ στο 6-5.

Παρότι η Βέκιτς έχασε προβάδισμα με 4-1 και ματς πόιντ στο 6-5, σημείωσε έκανε ακόμα μίνι μπρέικ στο 7-6 και εξασφάλισε τον τίτλο, που είναι και ο πρώτος της μετά το 2023!

Και οι δύο παίκτριες θα σημειώσουν αύριο (15/6) άνοδο στο ranking και όλα δείχνουν ότι θα είναι seeded στο Wimbledon: η Βέκιτς θα πάει στο Νο.32 και η Ραντουκάνου στο Νο.31.

Η 23χρονη Βρετανίδα, πάντως, έχασε την ευκαιρία να κερδίσει τον πρώτο τίτλο της μετά το US Open 2021, παίζοντας, μάλιστα... εντός έδρας.