Σίμονς: «Θα πόνταρα την ζωή μου πως εκεί θα πάει ο Λεμπρόν»

Ο Μπιλ Σίμονς τόνισε πως οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς έχουν μπει… σοβαρά στο κυνήγι του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μένει χωρίς συμβόλαιο και έτσι μπορεί να διαλέξει την επόμενη ομάδα του. Οι Λος Άντζελες Λέικερς θέλουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, ωστόσο αρκετές είναι οι ομάδες που έχουν «κυκλώσει» το όνομά του.

Ο Μπιλ Σίμονς μιλώντας στο podcast του ανέφερε πως θα… πόνταρε την ζωή του ότι ο «Βασιλιάς» θα καταλήξει στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

«Αυτό που συμβαίνει με τον Λεμπρόν είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό εδώ είναι πραγματικά διασκεδαστικό, γιατί οι Ουόριορς είναι πλέον πραγματικά στο παιχνίδι, εννοώ στα σοβαρά. Πραγματικά νιώθω ότι αν έπρεπε να ποντάρω τη ζωή μου σε μια ομάδα, νομίζω ότι θα στοιχημάτιζα σε αυτούς. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν η επιλογή μου» ανέφερε.

Θυμίζουμε πως μίλησε και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κάνοντας λόγο για πρόταση των Μπόστον Σέλτικς στους Μιλγουόκι Μπακς.