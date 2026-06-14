«Αυλαία» στη σεζόν με 6η θέση στη Γερμανία για την Κ15 του ΠΑΟΚ

Με την 6η θέση έφυγε από το δυνατό τουρνουά Mannheim Masters η Κ15 του ΠΑΟΚ, κλείνοντας μ' αυτόν τον τρόπο την επιτυχημένη σεζόν της.

Η αήττητη πρωταθλήτρια του Δικεφάλου βρέθηκε λίγο έξω από την Φρανκφούρτη αυτό το διήμερο (13-14/6), συμμετέχοντας στο πολύ δυνατό τουρνουά Mannheim Masters, ανάμεσα σε Ερυθρό Αστέρα, Φερεντσβάρος, Ρέιντζερς, Λα Κορούνια κλπ.

Κάπως... νωχελικοί στον πρώτο όμιλοι οι ασπρόμαυροι των Δημητριάδη-Βασιλάκου, μαζί με Ρακόφ, Λίνγκμπι, Ρόιτλινγκεν, Ντούκλα Πράγας και Ντόιτζ, ολοκληρώνοντας στην 3η θέση με ρεκόρ 2-2-1.

Στους 16 νέος όμιλος απέναντι σε Λίνγκμπι, Νανσί και UFK. Δύο νίκες και μία ήττα η συγκομιδή, με την ήττα από τη Λίνγκμπι να δίνει στους Δανούς το εισιτήριο για τα ημιτελικά και να στερεί από τους Θεσσαλονικείς την 4άδα. Στον τελευταίο αγώνα κατάταξης του τουρνουά, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 7-6 στη διαδικασία των πέναλτι και ως εκ τούτου ολοκλήρωσε στην 6η θέση του τουρνουά.

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ολοκληρώθηκε μία απόλυτα επιτυχημένη σεζόν για τη φουρνιά των 2011, η οποία του χρόνου είναι αρκετά πιθανό να συμμετάσχει ως Κ16 στην Super League 2 K19, κάτι το οποίο αναμένεται να «σφραγίσει» τις επόμενες μέρες.