Αν τον είδες να παίζει, ξέρεις: ο παίκτης του Μουντιάλ που θέλουν... όλοι!

Από wonderkid, φτασμένος παικταράς που τον θέλει όλη η Ευρώπη σε 90 λεπτά. Ο Αγιούμπ Μπουαντί του Μαρόκου αποτελεί ήδη το «θέμα» του καλοκαιριού.

Στο Mundial του 2018 ήταν στην εξέδρα και το έβλεπε σαν πιτσιρικάς fan. Οκτώ χρόνια αργότερα, ο Αγιούμπ Μπουαντί είναι ακόμα πιτσιρικάς, απλά τώρα βρισκόταν μέσα στο γήπεδο και με τη φανέλα του Μαρόκου «μάγεψε» ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με την εμφάνισή του κόντρα στην Βραζιλία στην πρεμιέρα του ομίλου.

Δεν είναι από τις περιπτώσεις που ένας άγνωστος παίκτης αγωνίζεται σε ομάδα της χώρας του και κάνει το «μπαμ» στο μεγάλο ραντεβού. Το αντίθετο. Στα 18 του, ο Μπουαντί, πριν μερικές εβδομάδες ολοκλήρωσε την 3η (!!!) του σεζόν στην Λιλ [έκανε ντεμπούτο στα 16] και μάλιστα οι δύο τελευταίες ήταν γεμάτες με 24 και 30 εμφανίσεις στην Ligue1. Το 2025-26 ήταν βασικός και βοήθησε το club να εξασφαλίσει την έξοδο στο Champions League. Τα βλέμματα ήταν από πριν πάνω του, όλοι περίμεναν να τον δουν, θα ήταν άνετα μέσα ακόμα και σε ένα πιθανό top-5 των wonderkid της διοργάνωσης στο America.

Ayyoub Bouaddi (18) vs. Brasil - Mundial 2026. pic.twitter.com/TiawBfuUlp — Ramiro (@ramaalvarezc) June 14, 2026

Το Βραζιλία - Μαρόκο είναι μέχρι στιγμής το πιο δυνατό ζευγάρι που έχει παιχτεί, όμως ο Μπουαντί ήταν από μόνος του ένας λόγος για να το δεις και σε συνδυασμό ότι το ματς ήταν στη 01.00, δεν χανόταν. Και ο ίδιος, πάντως, ήταν άχαστος. Πολύ κοντά, στην κυριολεξία.

Από το μπόι των 185 εκατοστών, ο κεντρικός χαφ/playmaker έδειχνε σαν να βγάζει βόλτα τα σκυλιά του. Και τι σκυλιά ε; Καζεμίρο και Μπρούνο Γκιμαράες ήταν απέναντι. Αν κοιτάξει κανείς αυτή τη στιγμή την καρτέλα του σε οποιαδήποτε σελίδα στο web, θα δει ότι αυτή κόντρα στην Σελεσάο, ήταν μόλις η 4η εμφάνισή του με την Εθνική. Σοκ. Είναι μια άλλη κουβέντα αν χώραγε στην Γαλλία, όμως είναι 400% σίγουρο, ότι το Μαρόκο έκανε μια αδινόητη «μεταγραφή» που θα δώσει ακόμα περισσότερα στην εκπληκτική φουρνιά.

Ακόμα και μετά το 25λεπτο, όταν οι του Μαρόκου δεν μπορούσαν, δεδομένα, να συνεχίσουν να τρέχουν και να πρεσάρουν με την ίδια ένταση, ο Μπουαντί ήταν ο λόγος που η Βραζιλία δεν μπορούε να πιέσει την μπάλα. Είχε σχεδόν πάντα τη σωστή επιλογή και συχνά one-touch. Έχασε μόλις 6 πάσες από τις 60 που επιχείρησε, είχε 16/16 στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, 86 επαφές, 6 ανακτήσεις, 5 κοψίματα, 9 κερδισμένες επίγειες μονομαχίες, πέρασε 3 ντρίμπλες και, ναι έχει κι άλλο, κουβάλησε την μπάλα προς την επίθεση 23 φορές. Reminder, 18 ετών.

Πραγματικά αδιανόητη εμφάνιση έκανε κόντρα στην ομάδα του Κάρλο Αντσελότι και ακόμα και αν δεν έπαιζε ούτε λεπτό από εδώ και πέρα, είναι κομπλέ. Είπαμε, Γάλλος ουσιαστικά, οπότε δεν προκαλεί καμία εντύπωση για το ότι η Παρί Σεν Ζερμέν έχει «τρελαθεί» μαζί του και ήδη τον έχει προσεγγίσει. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, επαφές έχουν γίνει και από τις Άρσεναλ, Λίβερπουλ, οι οποίες έχουν βρεθεί με τους μανατζέρ του.

Όπως προκύπτει, η Λιλ ζητά κοντά στα 80 εκατ, ευρώ για να τον δώσει και με δεδομένη την ηλικία του μάλλον τα λεφτά από τέτοιες ομάδες δεν θα είναι πρόβλημα. Το Mundial μόλις ξεκίνησε, όμως ξεκίνησε και το καλοκαίρι του Αγιούμπ Μπουαντί. «Ας κρατήσουμε αυτό το mindset, είναι μόνο η αρχή…».

