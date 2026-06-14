Η Παρί επέστρεψε από το -11 (27-38) και με το τελικό 95-91 κατάφερε να κάνει το 1-0 στους τελικούς απέναντι στην Μονακό.

Η Παρί φιλοξένησε την Μονακό για τον πρώτο τελικό του γαλλικού πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν μέχρι και στο -11 (27-38), ωστόσο κατάφεραν να επιστρέψουν και να βγουν νικητές σε αυτό το «θρίλερ» (95-91).

Για τους νικητές ο Ιφί είχε 23 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 19:47, με τον Ρόμπινσον να προσθέτει 17 πόντους, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 21:35. Από την άλλη, ο Ντιαλό τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντοτυς, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 29:20, ενώ ο Οκόμπο μέτρησε 20 πόντους, 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 32:47.

Τα δεκάλεπτα: 22-28, 51-52, 67-76, 95-91

Τα στατιστικά του αγώνα.