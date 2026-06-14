Τραμπ στο Fox News: «Η συμφωνία με το Ιράν θα ολοκληρωθεί μέσα στις απόμενες 2 με 3 ώρες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί «μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ώρες», όπως δήλωσε στο Fox News.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έκανε τα σχόλια σε μια σύντομη συνέντευξη με τον Τρέι Γινγκστ του δικτύου, ο οποίος τα επανέλαβε στον αέρα κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής σέντρας από το Τελ Αβίβ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τις σημερινές (14.06.2026) επιθέσεις στη Βηρυτό.

Ο Τραμπ φάνηκε να εκφράζει την απογοήτευσή του, χρησιμοποιώντας «σκληρή γλώσσα» για να ρωτήσει τον Νετανιάχου τι κάνει.

«Είπε στον πρωθυπουργό να μην πραγματοποιήσει περαιτέρω πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ, ώστε να μην επηρεαστεί η πρόοδος αυτής της συμφωνίας», δήλωσε ο Γινγκστ.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με υγειονομικές αρχές του Λιβάνου. Οι επιθέσεις ήρθαν ως απάντηση σε εκτόξευση βλημάτων της φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου κατά ισραηλινού εδάφους, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι η επίθεση αυτή του Ισραήλ δεν θα μείνει ατιμώρητη, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε μήνυμα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ να σταματήσουν τις επιθέσεις, κάνοντας ανάρτηση στο Truth Social.

Η ανάρτηση

«Η επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία ανταποκρίθηκε ήταν πολύ μικρής κλίμακας και ασήμαντη· κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν υπέστη ζημιά ή σκοτώθηκε, και αυτό δεν πρέπει να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν.

Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει να γίνουν ούτε επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ. Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης — Ας μην το χαλάσουμε! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε ο Τραμπ.

Πηγή: newsit.gr