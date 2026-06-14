Σπανούλης: «Αυτή η υποδοχή είναι η αρχή του οράματος του Άρη Betsson»

Το πρώτο του σχόλιο μετά την μοναδική υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλοι του Άρη Betsson πραγματοποίησε ο Βασίλης Σπανούλης, τονίζοντας πως αποτελεί την αρχή για ένα νέο όραμα στον «κιτρινόμαυρο» σύλλογο.

Ο Έλληνας τεχνικός βίωσε στιγμές απόλυτης δόξας κατά την άφιξη του στη Θεσσαλονίκη, με χιλιάδες φίλους του Άρη Betsson να δίνουν το παρών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και να δημιουργούν ατμόσφαιρα που θύμιζε άλλες εποχές!

Μάλιστα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το επιβλητικό καλωσόρισμα από τους φίλους του Άρη Betsson, δηλώνοντας: «Είναι φανταστικό. Αυτή η υπέροχη υποδοχή δεν είναι μόνο για μένα αλλά για την αρχή του οράματος του Άρη».

Θυμίζεται πως αύριο το μεσημέρι (15/6, 12:00) είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του από την «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ.

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