Ανακοίνωσαν τον Πεταλωτή για δύο χρόνια τα Μέγαρα (pic)

Τα Μέγαρα ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Παύλο Πεταλωτή για τα επόμενα δύο χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα Μέγαρα ONEX BC ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους για τα επόμενα 2 χρόνια με τον αθλητή Παύλο Πεταλωτή ως το καλοκαίρι του 2028!

Ο Παύλος είναι γεννημένος στις 10 Μαρτίου του 2008, έχει ύψος 1,98 και θα αποτελέσει ένα από τα επόμενα “wing” των Lunatics.

Ξεκίνησε το μπάσκετ στις ακαδημίες του Άρη, ενώ την σεζόν 2024-2025 βρέθηκε στις ΗΠΑ. Την περσινή αγωνιστική περίοδο, φόρεσε την φανέλα του Πρωτέα Βούλας.

Ο Παύλος είναι από τα μεγάλα φετινά μας πρότζεκτ, με τον Γιώργο Μάνταλο και το επιτελείο του να τον πιστεύει αρκετά, αφού είναι εξελίξιμος και γεμάτος προοπτική για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.

Καλωσορίζουμε τον Παύλο στα Μέγαρα και του ευχόμαστε υγεία και να εκπληρώσει τους στόχους του με την ομάδα μας!

We, the Lunatics!».