Το μυστήριο με τον «τρομοκράτη» που δολοφόνησε την Ελίζαμπεθ στην Κυψέλη (vid)

Θέατρο ακόμα και στη σύντροφό του έπαιζε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη.

Ο Αφγανός παρακολουθούσε τις εξελίξεις για την υπόθεση μέσα από τα ΜΜΕ. Όταν έπαιξε η είδηση ότι τελικά ταυτοποιήθηκε η σορός και ότι ανήκει στην Σκωτσέζα, Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, φρόντισε να αγοράσει άλλο κινητό τηλέφωνο και άλλη κάρτα sim.

Στη συνέχεια, με το τηλέφωνο αυτό άρχισε να στέλνει μηνύματα στη σύντροφό του, στην οικογένεια της Ελίζαμπεθ και στους φίλους της, προσποιούμενος τον τρομοκράτη. Έγραφε στα μηνύματα αυτά ότι είναι ο δολοφόνος της Ελίζαμπεθ και ότι έκανε τη δολοφονία γιατί το θύμα ήταν χριστιανή και προσπαθούσε να προσηλυτίσει κόσμο.

Η θρησκεία του Αφγανού είναι «θολή», καθώς από μαρτυρίες προκύπτει ότι εμφανιζόταν συχνά να αλλάζει πίστη. Είχε ασπαστεί κατά καιρούς το Ισλάμ, τον Χριστιανισμό, ενώ κάποια στιγμή δήλωνε ορθόδοξος και κάποια άλλη καθολικός.

Βίντεο- ντοκουμέντο: Ο Αφγανός έχει σκοτώσει την 38χρονη Βρετανίδα και σέρνει τη βαλίτσα με το πτώμα της #Κυψέλη pic.twitter.com/1x3aObzGdB — iEidiseis.gr (@iEidiseisGR) August 3, 2026

Κυψέλη: Θολό το κίνητρο του δράστη

Θολό είναι και το κίνητρο της δολοφονίας. Σκότωσε την Ελίζαμπεθ λόγω θρησκευτικού φανατισμού ή γιατί ήθελε να τη ληστέψει; Από την άλλη θα σκότωνε μία γυναίκα για να πάρει 10.000 ευρώ και να αγοράσει ένα ακριβό κινητό τηλέφωνο και να έχει πάνω του μερικές χιλιάδες ευρώ; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που απασχόλησαν τους αρμόδιους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 26χρονος ζούσε για περίπου 10 χρόνια στην Ελλάδα και είναι πυγμάχος. Η σωματική του δύναμη είναι που εξηγεί το πως ένα άτομο μπόρεσε μόνο του να μεταφέρει μία βαλίτσα με ένα πτώμα. Φέρεται να γνώριζε ότι η Ελίζαμπεθ ήταν οικονομικά ευκατάστατη, καθώς ήταν κόρη γνωστού δικηγόρου της Σκωτίας. Όπως επίσης γνώριζε για το ταξίδι της στην Ελλάδα, που ήταν η αγαπημένη της χώρα.

Όταν η 38χρονη έφυγε από το σπίτι της οικογένειας Ελλήνων που τη φιλοξενούσε στο Κερατσίνι, πήρε τα κλειδιά από μία Αμερικανίδα φίλη της και εγκαταστάθηκε σε διαμέρισμα των Εξαρχείων που χρησιμοποιείται ως κατάλυμα για μέλη θρησκευτικής οργάνωσης. Η Ελίζαμπεθ ήταν εθελόντρια αυτής της οργάνωσης που είναι ΜΚΟ και έχει έδρα τη Ζιμπάμπουε. Από παλιά η 38χρονη ήθελε να προσφέρει μέσα από τον εθελοντισμό.

Έκανε σαν να μη συμβαίνει τίποτα

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι η δολοφονία έγινε στις 15 Ιουλίου 2026. Αφού διέπραξε το έγκλημα, έβαλε το πτώμα στη βαλίτσα και με ψυχραιμία που δεν τη χωράει ο ανθρώπινος νους το μετέφερε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Τις ημέρες που ακολούθησαν ο Αφγανός έκανε σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Ταξίδεψε με τη σύντροφό του στην Αράχωβα και έκανε… ψώνια. Συγκεκριμένα φέρεται να αγόρασε με τα χρήματα που άρπαξε από το θύμα ένα καινούργιο iphone, ενώ όταν κατάλαβε ότι η σύντροφός του τον υποψιάζεται την εγκατέλειψε αφήνοντάς της ως «δώρο» 2500 ευρώ. Η γυναίκα παρέδωσε τα χρήματα αυτά στο Ανθρωποκτονιών και περιέγραψε όλα όσα ήξερε για να βοηθήσει την έρευνα.

Ο Αφγανός αρνείται την κατηγορία για ανθρωποκτονία, υποστηρίζοντας ότι εντόπισε νεκρή την Ελίζαμπεθ και την έβαλε στη βαλίτσα για να την εξαφανίσει και να μη… μπλέξει με το νόμο.

Πηγή: ieidiseis.gr