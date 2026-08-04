Πρεμιέρα κόντρα στη Σονμέζ η Σάκκαρη

Απέναντι στη Ζεϊνέπ Σονμέζ, Νο.52 στον κόσμο, θα ξεκινήσει την πορεία της στο Τοροντο (WTA 1000) η Μαρία Σάκκαρη.

Ο 24χρονη Τουρκάλα απέκλεισε με 7-5, 6-4 την Καναδή Ρεμπέκα Μαρίνο και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, όπου είχε περάσει η Μαρία με μπάι.

Οι δύο παίκτριες έχουν συναντηθεί άλλες τρεις φορές στο tour και η Ελληνίδα (No.33) προηγείται στο head to head με 2-1. Aναμετρήθηκαν φέτος και στον πρώτο γύρο της Ντόχα και η Σάκκαρη είχε επικρατήσει εύκολα με 6-3, 6-1.

Ο αγώνας θα γίνει αύριο Τετάρτη (5/8) και η νικήτρια λογικά θα πέσει πάνω στην Κόκο Γκοφ, που κάνει κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Κέιλα Ντέι.