Ντόντσιτς: «Έκανα ένα πραγματικό διάλειμμα από το μπάσκετ, είμαι 100% υγιής»

Ο Λούκα Ντόντσιτς με μήνυμα που έστειλε σε φιλάθλους των Λέικερς, τους ενημέρωσε για την κατάστασή του αλλά και την δουλειά που «ρίχνει» όλο το καλοκαίρι για να είναι στο 100% στην έναρξη της νέας σεζόν.

Aναλυτικά το μήνυμα του Λούκα Ντόντσιτς:

«Έκανα ένα πραγματικό διάλειμμα από το μπάσκετ τις πρώτες εβδομάδες μετά το τέλος της σεζόν, για να αναρρώσει το σώμα μου. Η ανάρρωσή μου πήγε πολύ καλά και είμαι και πάλι 100% υγιής.

Το να απομακρύνομαι για λίγο από το μπάσκετ είναι κάτι που κάνω στην αρχή κάθε offseason. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος να κάνω τα πράγματα, αλλά για μένα λειτουργεί.

Όταν αφήνω τον εαυτό μου να νοσταλγήσει λίγο το παιχνίδι και δοκιμάζω κάποια νέα πράγματα, αυτό με κάνει ακόμα πιο ενθουσιασμένο και παρακινημένο να επιστρέψω στο παιχνίδι.

Επιστρέψα στο γυμναστήριο με πλήρη απασχόληση εδώ και μερικούς μήνες. Οι μέρες μου είναι ένας συνδυασμός προπόνησης δύναμης, φυσικής κατάστασης και εργασίας στο γήπεδο, που με προετοιμάζουν για την επόμενη σεζόν».