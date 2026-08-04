Πύρινος εφιάλτης για πέμπτη ημέρα στη Δυτική Αττική: Στην Ψάθα επικεντρώνεται η μάχη των πυροσβεστών

Στο πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από τη Βοιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη κατά τη διάρκεια της νύχτας και συνεχίζουν αδιάκοπα τις προσπάθειες για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας απογειώθηκαν τα εναέρια μέσα.

Μιλώντας στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου τόνισε: «Τα τρία κυρίως μέτωπα, Αγίου Νεκταρίου-Αγία Παρασκευή, το άλλο πάνω από τη ΒΙΠΕ στο Κανδήλι και αυτό στην Ψάθα. Όλη τη μέρα εχθές επίγειες και εναέριες δυνάμεις έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Σήμερα το πρωί έχει διαμορφωθεί ως εξής η κατάσταση:

Στην Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο υπάρχουν μόνο καπνογόνα σημεία. Ομοίως και στην ΒΙΠΕ Μεγάρων. Το μόνο ενεργό σημείο που θα μας απασχολήσει σήμερα, μέχρι στιγμής, είναι αυτό από την Ψάθα προς την Λούμπα. Έχουν ήδη ξεκινήσει και γίνονται εναέριες ρίψεις».

Όπως είπε στο πεδίο είναι 526 πυροσβέστες, 29 πεζοπόρα οχήματα και 149 οχήματα.

«Αυτή η εικόνα για να σταθεροποιηθεί πρέπει να περάσει η σημερινή ημέρα» τόνισε η κυρία Παπαβραμαπούλου.

Η καταστροφική πορεία της φωτιάς έχει αφήσει πίσω της τεράστιες ζημιές. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από την επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Οι δυνατοί άνεμοι, το δύσβατο έδαφος και η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς κάνουν ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν σε διαφορετικά μέτωπα με στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να αντιμετωπίσουν τις αναζωπυρώσεις.

Νέα αναζωπύρωση στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας

Νέα εστία φωτιάς σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες περίπου δύο χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή ανάμεσα στη Λούμπα και την Ψάθα.

Η αναζωπύρωση εκδηλώθηκε σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, καθώς και ομάδες δασοκομάντος, προκειμένου να περιορίσουν άμεσα την εξάπλωσή της.

Καλύτερη η εικόνα στην Ψάθα

Βελτιωμένη εμφανίζεται η κατάσταση στην Ψάθα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, όταν οι φλόγες είχαν κάνει την εμφάνισή τους σε αρκετά σημεία μέσα και γύρω από την κατοικημένη περιοχή.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά προκάλεσε καταστροφές σε περιουσίες και καλλιέργειες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί.

Η κατάσβεση παραμένει δύσκολη εξαιτίας του δύσβατου χαρακτήρα της περιοχής, ενώ μέχρι το τέλος της ημέρας επιχειρούσαν και εναέρια μέσα για την αντιμετώπιση των φλογών.

Νωρίτερα είχαν σταλεί μηνύματα από το 112 για εκκένωση της Ψάθας, αλλά και των περιοχών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι, με οδηγία απομάκρυνσης προς τα Μέγαρα.

Συνεχίζεται η επιχείρηση στη Λούμπα Μεγάρων

Στην αραιοκατοικημένη περιοχή της Λούμπας Μεγάρων παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, τόσο επίγειες όσο και εναέριες, ενώ μηχανήματα έργου έχουν προχωρήσει στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται κοντά στις κατοικίες της περιοχής, ενώ μέχρι στιγμής οι φλόγες δεν έχουν περάσει σε σπίτια.

Ωστόσο, ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων παραμένει αυξημένος, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν υπάρχει η δυνατότητα συνδρομής των εναέριων μέσων με ρίψεις νερού.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για λόγους ασφαλείας

Στην επαρχιακή οδό Μεγάρων – Αλεποχωρίου, στο ύψος της Ζάχουλης, έχει τοποθετηθεί μπλόκο της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η διέλευση προς την Ψάθα για λόγους ασφαλείας.

Η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο σε οχήματα που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης, όπως πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες και οχήματα εθελοντών που επιχειρούν στα μέτωπα.

Συνεχής μάχη με τις αναζωπυρώσεις



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι ομάδες δασοκομάντος, οι εθελοντές και οι κάτοικοι συνεχίζουν να δίνουν μάχη ακόμη και με τις μικρότερες εστίες φωτιάς, καθώς η πυρκαγιά παρουσιάζει συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Η προσπάθεια επικεντρώνεται στον περιορισμό των μετώπων και στην προστασία των κατοικημένων περιοχών από την καταστροφική πορεία της φωτιάς.

Πηγή: iefimerida.gr