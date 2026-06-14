Πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Αύριο η έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας - Ποιες κατοικίες αφορά

Ανοίγει από αύριο η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών Taxisnet, να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, ώστε να είναι έτοιμοι για την υποβολή αιτήσεων, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου.

Επιδότηση έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία.

Ποιες κατοικίες μπορούν να ενταχθούν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατοικίες με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990 και με εμβαδόν έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Παράλληλα, οι κατοικίες θα πρέπει να ανήκουν έως την ενεργειακή κατηγορία Γ, να μην έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και να μην είναι καταχωρημένες σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τόσο κατοικίες που παραμένουν κενές κατά τη διετία 2024-2025, όσο και κατοικίες που κατοικούνται.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί αρχικά στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ.

Πηγή: cnn.gr