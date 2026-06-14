Πίεση από το Ιράν στις ΗΠΑ: «Είτε δεν θέλουν να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε δεν μπορούν», λέει ανώτατος αξιωματούχος

Επίθεση στις ΗΠΑ εξαπέλυσε ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν, με αφορμή το χτύπημα του Ισραήλ στην Νταχίγια της Βηρυτού.

Η ισραηλινή επίθεση στην Νταχίγια δείχνει για άλλη μια φορά ότι οι ΗΠΑ «είτε δεν έχουν τη θέληση να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους είτε την ικανότητα να το πράξουν», λέει ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ.

«Δίνοντας το πράσινο φως στο ισραηλινό καθεστώς δεν μπορείτε να κερδίσετε παραχωρήσεις. Το παιχνίδι του κακού και του καλού αστυνομικού είναι ξεπερασμένο», έγραψε ο Γκαλιμπάφ -ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου- στο X.

«Εάν δεν έχετε τη θέληση και την ικανότητα να εκπληρώσετε τις δεσμεύσεις σας, δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για συνέχιση της πορείας», πρόσθεσε.

Τα σχόλια του Γκαλιμπάφ έρχονται μετά την επίθεση του Ισραήλ σε ένα κτίριο στα νότια προάστια της Βηρυτού που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα και να τραυματιστούν τουλάχιστον δεκαπέντε.

«Η επίθεση του Ισραήλ κατά της Βηρυτού δεν θα μείνει αναπάντητη»

Την ίδια στιγμή, ο υπαρχηγός της ανώτερης κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, Khatam al-Anbiya Central Headquarters, δήλωσε σήμερα ότι τα «εγκλήματα» των Ισραηλινών στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου δεν θα μείνουν αναπάντητα, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Τα σχόλια του Μοχάμαντ Τζαφάρ Ασάντι έγιναν μετά από τα πλήγματα του Ισραήλ κατά των νότιων προαστίων της Βηρυτού, τα οποία, σύμφωνα με το Ισραήλ είχαν στόχο την Χεζμπολάχ που είναι σύμμαχος του Ιράν στον Λίβανο.

Πηγή: iefimerida.gr