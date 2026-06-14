Πρώτος τίτλος καριέρας για Μάιχζακ!

Με την κούπα ολοκλήρωσε την ονειρεμένη πορεία του στο Libema Open (ATP 250) ο Καμίλ Μάιχζακ!

Ο 30χρονος Πολωνός, Νο.76 στην παγκόσμια κατάταξη, κέρδισε τη μεγάλη μάχη με τον Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο.6) με 6-3, 2-6, 7-6(5) σε 2 ώρες και 15 λεπτά και κατέκτησε στο Χερτόγκενμπος τον πρώτο τίτλο στην καριέρα του!

Για να τα καταφέρει, μάλιστα, χρειάστηκε να πετύχει τρεις σερί νίκες σε βάρος παικτών του Top 10 (Οζέ Αλιασίμ, Μεντβέντεφ, Ντε Μινόρ, αν και μπήκε στο τουρνουά με ρεκόρ 1-4 κόντρα σε παίκτες της πρώτης δεκάδας!

Τα πάντα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ, με τον Ντε Μινόρ να ξεκινάει με διπλό λάθος και να ολοκληρώνει τον αγώνα με τον ίδιο τρόπο, στο πρώτο ματς πόιντ του Μάιχζακ.

«Θα προσπαθήσω να μην κλάψω»

Τα συναισθήματα για τον Πολωνό, που θα κάνει τώρα την πρώτη του είσοδο στο Top 50, ήταν έντονα στην τελετή απονομής: «Αυτή είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή για μένα.. Δεν θα σας πω ψέματα. Θα προσπαθήσω να μην κλάψω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μου, καθώς και την ομάδα στην Πολωνία, στη Γερμανία. Την οικογένειά μου στην Πολωνία. Χωρίς εκείνους να με σπρώχνουν κάθε μέρα στα όριά μου μέσα από τις καλές και τις κακές στιγμές της ζωής μου, πιθανότατα θα είχα τα είχα παρατήσει προ πολλού. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για όλους όσοι είναι στην ομάδα μου και στη ζωή μου. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερους ανθρώπους γύρω μου. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που τους έχω. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα κάνετε για μένα».

Στο μεταξύ, δεν έγινε ο τελικός στις γυναίκες, λόγω ασθένειας της Μπάρπορα ΚρεΙτσίκοβα. Έτσι η Αμερικανίδα qualifier Ρόμπιν Μοντγκόμερι (Νο.484) έφτασε χωρίς αγώνα στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην καριέρα της!