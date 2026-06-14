Διαβάζεις SDNA και το πορτοφόλι σου ανοίγει σαμπάνια

Μετά το απόλυτο 4/4 στο Μονακό, η Βαρκελώνη μας έδωσε ένα γερό... βάθρο.

Πιερ Γκασλί > Φράνκο Κολαπίντο @1.93

Πιερ Γκασλί νικητής Group 4 @2.60

Μαξ Φερστάπεν νικητής Group 2 @2.00

Τρεις επιβεβαιωμένες επιλογές, όλες σε αποδόσεις που άξιζαν το ρίσκο και όχι από εκείνες που παίζονται μόνο για να γεμίσει ένα δελτίο.

Στο Μονακό μυρίσαμε track position, στη Βαρκελώνη διαβάσαμε race pace, φθορά ελαστικών και ισορροπία μονοθεσίου.

Δεν θα βγαίνουν πάντα όλα, γιατί αν συνέβαινε αυτό, θα γράφαμε από γιοτ στο λιμάνι του Μονακό. Αλλά όταν οι επιλογές πληρώνουν σε αποδόσεις όπως το 1.93, το 2.00 και το 2.60, ξέρεις ότι η ανάλυση κινήθηκε στη σωστή γραμμή.

Ραντεβού στο επόμενο Grand Prix.