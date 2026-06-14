GP Βαρκελώνης: Οι επιλογές που ξεχωρίζoυν για να πάτε ταμείο

Η Βαρκελώνη δεν είναι Μονακό. Εδώ δεν αρκεί να βρεθείς μπροστά το Σάββατο. Το Circuit de Barcelona-Catalunya είναι από τις πιο απαιτητικές πίστες για αεροδυναμική ισορροπία, διαχείριση ελαστικών και συνολικό race pace.

Γι' αυτό και κοιτάζω περισσότερο ποιοι έχουν πραγματικά αυτοκίνητο για να κάνουν όλους τους γύρους παρά ποιοι πέτυχαν έναν καλό γύρο στις κατατακτήριες. Οι Mercedes έδειξαν εξαιρετική εικόνα όλο το τριήμερο, ενώ η Ferrari του Χάμιλτον και η Alpine του Γκασλί έχουν στοιχηματικό ενδιαφέρον.

Πιερ Γκασλί μπροστά από Φράνκο Κολαπίντο (1.93)

Από τις αγορές που μου άρεσαν περισσότερο.

Η Alpine δείχνει ανταγωνιστική στη Βαρκελώνη και ο Γκασλί έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά όσα προηγήθηκαν με την αποκατάσταση του αποτελέσματός του στο Μονακό. Ο Γάλλος είναι συνήθως πολύ δυνατός σε πίστες που απαιτούν σωστή διαχείριση ελαστικών και σταθερό ρυθμό αγώνα.

Πιερ Γκασλί νικητής Group 4 (2.60)

Εδώ η απόδοση αρχίζει να γίνεται πραγματικά ενδιαφέρουσα.

Στο συγκεκριμένο γκρουπ δεν υπάρχει κάποιος οδηγός που να ξεχωρίζει όσο δείχνει το 2.60. Ο Γκασλί διαθέτει εμπειρία, η Alpine δείχνει βελτιωμένη και η Βαρκελώνη παραδοσιακά ανταμείβει τους οδηγούς που μπορούν να κρατήσουν σταθερό ρυθμό χωρίς να καταστρέψουν τα ελαστικά τους.

Σαρλ Λεκλέρ Top 6 (1.72)

Ναι, ξεκινά από χαμηλότερη θέση απ' όσο θα ήθελε μετά το ατύχημα στις κατατακτήριες. Όμως η Ferrari είχε ταχύτητα όλο το τριήμερο και η Βαρκελώνη είναι από τις πίστες όπου το race pace μπορεί να διορθώσει πολλά από τα προβλήματα του Σαββάτου.

Μαξ Φερστάπεν νικητής Group 2 (2.00)

Ίσως η πιο «κλασική» επιλογή του άρθρου.

Η Red Bull δεν έδειξε κυρίαρχη, αλλά ο Φερστάπεν παραμένει ένας από τους καλύτερους οδηγούς του grid στη διαχείριση αγώνα και στη φθορά ελαστικών. Σε μία πίστα που συχνά κρίνεται στα δεύτερα και τρίτα stint, δεν θέλω ποτέ να τον αφήνω εκτός συζήτησης όταν προσφέρεται στο 2.00.

Κίμι Αντονέλι νικητής Group 1 (3.50)

Αυτή είναι η επιλογή με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Οι περισσότερες ξένες αναλύσεις εξακολουθούν να βλέπουν τον Ιταλό ως βασικό διεκδικητή της νίκης, παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στην pole. Κυνηγά τη νίκη, η Mercedes δείχνει το ταχύτερο συνολικά πακέτο του τριημέρου και η μεγάλη ευθεία μέχρι την πρώτη στροφή δίνει ευκαιρίες στην εκκίνηση.

Το fun bet

Κίμι Αντονέλι νικητής Group 1 + Πιερ Γκασλί νικητής Group 4

Δεν είναι επιλογή για σοβαρό ποντάρισμα. Είναι η «βολή» της ημέρας.

Αν η Mercedes επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της και ο Γκασλί κάνει αυτό που περιμένω απέναντι στους αντιπάλους του γκρουπ, η συνδυαστική απόδοση γίνεται ιδιαίτερα ελκυστική.

Αν κρατούσα μόνο τρεις επιλογές

Πιερ Γκασλί μπροστά από Φράνκο Κολαπίντο (1.93)

Πιερ Γκασλί νικητής Group 4 (2.60)

Κίμι Αντονέλι νικητής Group 1 (3.50)