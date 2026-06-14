Πρεμιέρα στον έκτο όμιλο με μονομαχία των φαβορί Ολλανδίας και Ιαπωνίας

Ξεκινάει ο 6ος όμιλος του Μουντιάλ με τα παιχνίδια Ολλανδία - Ιαπωνία και Σουηδία - Τυνησία. Οι 3 από τις 4 ήταν παρούσες και στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτή που επιστρέφει είναι η Σουηδία, η οποία στην πιο πρόσφατη παρουσία της, πριν από 8 χρόνια, είχε τερματίσει 7η.

Δύο νίκες για την Ολλανδία και μία ισοπαλία σε τρία παιχνίδια με την Ιαπωνία.

Με δύο πέναλτι του επιθετικού της Λίβερπουλ, Γκάκπο, η Ολλανδία πήρε τη νίκη με 2-1 επί του Ουζμπεκιστάν στο τελευταίο της φιλικό πριν από έξι μέρες. Το νικητήριο τέρμα σημειώθηκε στο 98’. Στον προκριματικό όμιλο εμφανίστηκε ιδιαίτερα παραγωγική, 8-0 και 4-0 τη Μάλτα, 2-0 και 4-0 τη Φινλανδία, 3-2 και 4-0 τη Λιθουανία και δύο ισοπαλίες 1-1 με την Πολωνία. Οι 15/26 παίκτες της αποστολής αγωνίζονται στην Πρέμιερ Λιγκ, ενώ ο Ρόναλντ Κούμαν κάλεσε και τον 32χρονο Ντεπάι της Κορίνθιανς (55 γκολ στην εθνική). Όγδοη διαδοχική παρουσία της Ιαπωνίας στη διοργάνωση, έχοντας φτάσει ως τους «16» στις 4/7 προηγούμενες. Ηττήθηκε μόνο στους 2/26 πιο πρόσφατους αγώνες της, ενώ έρχεται από 6 νίκες, επί των Βραζιλίας, Γκάνας, Βολιβίας, Σκωτίας, Αγγλίας και Ισλανδίας. Οκτώ παίκτες της αγωνίζονται στην Μπουντεσλίγκα, μόλις τρεις στην Ιαπωνία, ενώ πέντε παίζουν στο ολλανδικό πρωτάθλημα. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθεί και Over 2,5 γκολ προσφέρεται σε αξιόλογη απόδοση για αυτές τις δύο παραγωγικές αντιπάλους.

Η Σουηδία μπορεί να τερμάτισε τελευταία χωρίς νίκη στον προκριματικό όμιλο με Ελβετία, Κόσοβο, Σλοβενία και να φώναζε «δεν αξίζω να προκριθώ», όμως το Nations League της έδωσε την ευκαιρία πρόκρισης και με νίκες επί των Ουκρανίας (3-1) και Πολωνίας (3-2) την πήρε. Δεν κέρδισε στα δύο φιλικά που ακολούθησαν, με Νορβηγία (1-3) και Ελλάδα (2-2), όμως στο τελευταίο έδειξε πως μπορεί να δημιουργήσει, να απειλήσει και να σκοράρει όταν πιέζεται. Ο πρωταθλητής με την Άρσεναλ Γκιόκερες, ο Ίσακ της Λίβερπουλ, αλλά και ο Ελάνγκα, το μαμούνι της Νιούκαστλ, αποτελούν τρεις σημαντικές απειλές για την αντίπαλη εστία. Στη φάση των ομίλων έμεινε και στις 6 έως τώρα συμμετοχές της σε Μουντιάλ η Τυνησία, η οποία στα δύο φιλικά του Ιουνίου έχασε με 1-0 από την Αυστρία και με 5-0 από το Βέλγιο. Στα 7 τελευταία παιχνίδια της νίκησε μόνο την Αϊτή, 1-0. Οκτώ παίκτες της αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα. Δύο ήττες με 1-0 και μία νίκη με το ίδιο σκορ στα 3 παιχνίδια της με τη Σουηδία.

Η Σουηδία «ξύπνησε» την άνοιξη και βρέθηκε εδώ, 3ο φαβορί του ομίλου – 4ο η Τυνησία. Το να επικρατήσει στο ματς του Μοντερέι και να σημειωθούν ως τρία τέρματα είναι πιθανό.

109. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ G&O 2,5 2,25

111. ΣΟΥΗΔΙΑ - ΤΥΝΗΣΙΑ 1&U 3,5 2,42

