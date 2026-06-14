Μουντιάλ 1982: Η επιστροφή του Ρόσι και ο θρίαμβος της Ιταλίας

Η απίθανη ιστορία του Πάολο Ρόσι και το υπέροχο Μουντιάλ του 1982 όπου στέφθηκε νικήτρια η Εθνική Ιταλίας.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982 πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία στις 13 Ιουνίου μέχρι 11 Ιουλίου. Ήταν το πρώτο Μουντιάλ που αντί για 16 Εθνικές ομάδες που ήταν μέχρι τότε, αυξήθηκαν στις 24 δίνοντας σε πολλές χώρες να αγωνιστούν για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό προσκήνιο.

Η Ιταλία ήταν η μεγάλη νικήτρια του θεσμού, για τρίτη φορά μετά τους τίτλους του 1934 και 1938. Μπορεί η «σκουάντρα ατζούρα» να είχε τρεις ισοπαλίες στην φάση ομίλων, όμως η συνέχεια της ήταν εντυπωσιακή, όπου έφτασε μέχρι τον τελικό που αντιμετώπισε την Δυτική Γερμανία και την επικράτησε με 3-1 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Φυσικά ο κορυφαίος και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης ήταν ο Πάολο Ρόσι. Ο Ιταλός επιθετικός δεν ξεκίνησε με τον ιδανικό τρόπο στο Μουντιάλ, καθώς στην πρώτη φάση των ομίλων δεν πέτυχε ούτε ένα γκολ, με πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης να τον αποκαλούν «φάντασμα». Όμως η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική. Ο Ρόσι τελείωσε το τουρνουά με 6 τέρματα, με τα τρία από αυτά να είναι στην πανίσχυρη Βραζιλία όπου η Ιταλία τη νίκησε με 3-2. Πέρα από το «χρυσό παπούτσι» και το βραβείο του κορυφαίου παίκτη του Μουντιάλ, ο Ιταλός κατέκτησε και την «Χρυσή Μπάλα».

Αξιοσημείωτο είναι ότι η καριέρα του Πάολο Ρόσι πέρασε μεγάλη κρίση, καθώς το 1980 τιμωρήθηκε με τριετή αποκλεισμό λόγω συμμετοχής του σε σκάνδαλο στοιχημάτων αν και ο ίδιος το αρνήθηκε. Η ποινή του μειώθηκε στα 2 χρόνια. Υπήρχε μεγάλη επιφυλακτικότητα για την κατάσταση του λόγω της αποχής του, όμως ο προπονητής της Ιταλίας, Έντσο Μπεαρζότ, επικρίθηκε ευρέως για την επιλογή του.

Μία από τις ομάδες που έκλεψαν τις εντυπώσεις παρότι αποκλείστηκε πρόωρα ήταν η Βραζιλία. Η ομάδα του Τελέ Σαντάνα και των αστέρων Ζίκο, Σώκρατες, Φαλκάο. Αρκετοί φίλαθλοι θεωρούν ότι ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες που δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το τρόπαιο.

Ένας από τους οποίους ξεχώρισαν ήταν επίσης ο Πολωνός, Ζμπίγκνιεφ Μπόνιεκ σκοράροντας 4 γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ, οδηγώντας την χώρα του στην τρίτη θέση. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε η Εθνική Γαλλίας του Μισέλ Πλατινί που είχε 2 γκολ και 2 ασίστ.

Το Μουντιάλ 1982 τα είχε όλα, σπουδαία ματς, μεγάλες προσωπικότητες, ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου. Την φανταστική ιστορία της Εθνικής Ιταλίας που προαναφέραμε για αυτό παραμένει μία από τις αξέχαστες διοργανώσεις όλων των εποχών.

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