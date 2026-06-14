Μάρκο Νίκολιτς, ο «στρατηγός» που αναμόρφωσε την ΑΕΚ και την οδήγησε στην κορυφή  

Ο Μάρκο Νίκολιτς συμπληρώνει έναν χρόνο στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο και το SDNA αναλύει πως κατάφερε μέσα σε έναν χρόνο να αναμορφώσει την ΑΕΚ και να την κάνει πρωταθλήτρια.

Ο Σέρβος τεχνικός, παρέλαβε πέρυσι μια ομάδα σε αποσύνθεση. Μια ομάδα βαριά πληγωμένη που είχε χάσει όχι μόνον τους στόχους της, είχε χάσει και πράγματα που τα θεωρούσε θέσφατα την τριετία Αλμέιδα όπως η ταυτότητα της, το μέταλλο της, η ψυχολογία της, το πνεύμα του νικητή. Ο σοκαριστικός αποκλεισμός από τη Νόα, η διάλυση στο Καραϊσκάκη στο ματς Κυπέλλου, η απώλεια όλων των στόχων και κυρίως, το εφιαλτικό φινάλε στα πλέι οφ με τις έξι ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι στους ανταγωνιστές, συνέθεσαν ένα κλίμα ιδιαίτερα βαρύ για όλους. Όπως και για τον Ματίας Αλμέιδα. Ουσιαστικά όλοι μιλούσαν τότε για έναν κύκλο που έχει κλείσει. Και έτσι ήταν. Ο Μάριος Ηλιόπουλος παίρνει την απόφαση να απολύσει τον Αργεντινό τεχνικό και η ΑΕΚ μπαίνει σε εποχή Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος ήταν εξ αρχής ο εκλεκτός του Χαβιέρ Ριμπάλτα.

14 Ιουνίου του 2025 η ΑΕΚ ανακοινώνει επισήμως την πρόσληψη του Σέρβου τεχνικού ο οποίος πείθεται να αφήσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για το κιτρινόμαυρο πρότζεκτ με τον Ηλιόπουλο να σφραγίζει τη συμφωνία μαζί του δίνοντας του ότι ακριβώς ζητούσε. «Μου αρέσουν τα πρότζεκτ, τα σοβαρά πρότζεκτ. Όπου πήγα πέτυχα, αγαπώ τα αποτελέσματα και θέλω να έχω παίκτες πεινασμένους. Στον κόσμο μας δίνω μια υπόσχεση. Θα παίξουμε καλά, θα παίξουμε όχι και τόσο καλά, αλλά θα παλεύουμε σαν ζώα μέσα στο γήπεδο. Αν κάποιος είναι καλύτερος από εμάς θα δώσουμε συγχαρητήρια, αλλά πάντα θα πρέπει να δείχνουμε στον κόσμο ότι πεθαίνουμε γι' αυτούς μέσα στο γήπεδο. Ο κόσμος μας δεν θα νιώσει ποτέ ντροπή». Τα πρώτα λόγια του Νίκολιτς κατά την παρουσίαση του φωτογραφίζουν το προφίλ της δικής του ΑΕΚ. Αργότερα θα δώσει και το πρώτο στίγμα όσον αφορά τις προτεραιότητες που βάζει. «Πρώτα από όλα είναι η Ευρώπη, γιατί η κλήρωση δεν ήταν η καλύτερη που θα μπορούσαμε να έχουμε. Νιώθω πιο σίγουρος για το πώς θα είμαστε τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη, αλλά πρέπει γρήγορα να ξεπεράσουμε τη δυσκολία που έχουμε μπροστά μας τους επόμενους μήνες. Αν το καταφέρουμε αυτό, θα μπορούμε μετά να βρεθούμε στο επίπεδο που θέλουμε».

Ταυτότητα, μέταλλο και Fight, believe, never give up

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το τιμόνι της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς είχε μια σαφή εικόνα στο μυαλό του για το τι ομάδα θέλει να χτίσει. Η κατεύθυνση ήταν ξεκάθαρη. Όπως και η ταυτότητα που θέλει να δώσει. Από την πρώτη μέρα στην Ολλανδία ο Σέρβος τεχνικός κοίταξε να βάλει βασικές αρχές στο παιχνίδι της ΑΕΚ και να χτίσει μια ομάδα με συμπαγή αμυνα, ισορροπία στο παιχνίδι της που θα κάνει κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα στην επίθεση για να παίρνει σε πρώτη φάση τα αποτελέσματα γιατί η Ευρώπη ήταν ο πρώτος στόχος που έκαιγε τους πάντες. Ο Νίκολιτς το πέτυχε. Η ΑΕΚ έκανε τρεις στις τρεις προκρίσεις παίζοντας έξι συνεχόμενες Πέμπτες και κατάφερε να βάλει την ΑΕΚ στη League Phase. Αυτή η επιτυχία αποτέλεσε τη βάση πάνω στις οποίες χτίστηκαν και οι υπόλοιπες έχοντας ως μότο το Fight, believe, never give up που πρωτοείδαμε στην συγκλονιστική ομιλία του πριν την δεύτερη μάχη με την Αντερλεχτ ...

Χαμαιλέοντας

Μέσα στη χρόνια αυτή η ταυτότητα, αυτό το μοντέλο παιχνιδιού εξελίχθηκε. Ο Νίκολιτς δούλεψε και χρησιμοποίησε πολλά σχήματα: ρόμβο, 4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-4-2, αλλά ποτέ η ΑΕΚ δεν έχασε τις βασικές της αρχές. Η ομάδα του προσαρμοζόταν σε αντιπάλους, σε καταστάσεις, αναλόγως το χρονικό σημείο της σεζόν και τι ζητούσε. Ήταν ουσιαστικά ένας χαμαιλέοντας που ήξερε πως πρέπει να παίξει σε καθε στιγμή για να πάρει αυτό που θέλει. Μάλιστα με την πάροδο του χρόνου η ΑΕΚ ανεβάζει στροφές, ανεβάζει την απόδοση της, βρίσκει χημεία, βελτιώνεται, εξελίσσεται, έχει περισσότερες δυνάμεις μέσα στο γήπεδο από τους ανταγωνιστές της και θριαμβεύει στο φινάλε δικαιώνοντας απόλυτα τον προπονητή της.

Ο Μάρκο Νίκολιτς λέγοντας κατά την παρουσίαση του πέρυσι τον Μάιο ότι είναι σίγουρος πως η ομάδα του θα είναι αυτή που πρέπει από τον Νοέμβρη και μετά προαναγγέλοντας ότι θα δούμε και... ροκ ποδόσφαιρο όχι μόνον είχε απόλυτο δίκιο αλλά ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε απόλυτα. Το διάστημα του Νοεμβρίου είναι το διάστημα που η ΑΕΚ αλλάζει, γυρίσει το διακόπτη και δεν κοιτάζει ποτέ πίσω και χτίζει σερί. Είναι χαρακτηριστικό πως η ΑΕΚ ολοκληρώνει την Super League ως πρωταθλήτρια με απολογισμό 19 νίκες, 9 ισοπαλίες και μόλις δυο ήττες. Αυτές οι δύο ήττες είναι και οι μοναδικές που κάνει η Ένωση στο πρωτάθλημα και έρχονται και οι δυο κολλητά τον Οκτώβρη. Από τον ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια και από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη...

Ασπίδα για τους παίκτες του και θρίαμβος της διαχείρισης

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πως διαχειρίστηκε ο Νίκολιτς τις κρίσεις είναι τα όσα συνέβησαν μετά από αυτές τις δύο ήττες. Ο Σέρβος τεχνικός βλέποντας την ομάδα του να έχει κάκιστη εικόνα αναγκάζεται να πάρει δραστικά μέτρα και θέτει τους παίκτες προ των ευθυνών τους. Ακολουθεί μια ομιλία στα Σπάτα όπου ακούγονται από τον Σέρβο τεχνικό σκληρά πράγματα. Οι πρώτοι που τα ακούν είναι τα δικά του παιδιά. Οι Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς. Μετά το ξέσπασμα Νίκολιτς επικρατεί απόλυτη ησυχία και όλοι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να αλλάξουν για να γυρίσουν τον διακόπτη.

Το εντυπωσιακό είναι πως ενώ ο προπονητής ασκεί έντονη κριτική στους παίκτες του εσωτερικά, δημόσια μπαίνει ασπίδα. Μετά το Καραϊσκάκη βγαίνει και λέει πως δεν παίξαμε άσχημα ενώ ξέρει καλύτερα από τον καθένα πως η ομάδα του έπαιξε πολύ άσχημα και οι παίκτες του δεν έκαναν απολύτως αλλά γνωρίζει καλά ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα και πως μπορεί να κερδίσει τα αποδυτήρια και τους ποδοσφαιριστές του. Σίγουρα ο τρόπος δεν ήταν να τους τους κρεμάσει στα μανταλάκια για να γλιτώσει ο ίδιος την κριτική. Ο Νίκολιτς επιλέγει να τα ακούσει ο ίδιος λοιπόν γι' αυτά που λέει αλλά δεν τον νοιάζει καθόλου. Η δουλειά έχει γίνει και ο διακόπτης έχει γυρίσει στο μυαλό των παικτών του που με πληγωμένο εγωισμό βγαίνουν μπροστά και πετυχαίνουν θαύματα.

Η διπλή επιτυχία του Νίκολιτς και η ΑΕΚ ξανά στην βιτρίνα της Ευρώπης

Η ΑΕΚ μετά την ήττα στο Καραϊσκάκη 26 του Οκτώβρη, δίνει 25 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Δεν χάνει κανένα. Μετρά 16 νίκες και 9 ισοπαλίες. Κοινώς, ξεχνά τι πάει να πει ήττα. Ο Νίκολιτς πετυχαίνει έναν διπλό θρίαμβο που τον πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό - να διαχειριστεί την κρίση και να οδηγήσει την ομάδα του στην κορυφή. Οπως πιστώνεται και το μεγάλο come back. Η ΑΕΚ ολοκληρωνει τη σεζόν ως πανάξια πρωταθλήτρια κάτι που αναγνωρίζεται από φίλους και εχθρούς. Νικά στην πρεμιέρα των πλέι οφ για πλάκα τον Ολυμπιακό μέσα στον Πειραιά χωρίς να φάει φάση, καταπίνει τον ΠΑΟΚ και γυρίζει με μέταλλο, σχέδιο και χαρακτήρα το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σφραγίζοντας και μαθηματικά τον τίτλο. Παράλληλα με αυτήν την πορεια υπάρχει και η διάκριση στο Conference, όπου ο Νίκολιτς ξαναβάζει την ΑΕΚ στην βιτρίνα της Ευρώπης.

Από τον περσινό αποκλεισμό από τη Νόα στα προκριματικά, η ΑΕΚ φέτος πετυχαίνει κάτι σπουδαίο, περνά από τρεις προκριματικές διαδικασίες, τερματίζει 3η στη League Phase με σπουδαία αποτελέσματα και διπλά σε Φλωρεντία, Σαμσούντα, πετά εκτός την Τσέλιε αλλα τελικά η τύχη δεν ειναι μαζί της στη ρεβάνς με την Ράγιο και δεν καταφέρνει να πετυχει το έπος της ανατροπής που θα την έστελνε στην τετράδα. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς παρά τον άδικο αποκλεισμό έχει πετύχει τόσα πολλα μέσα στη σεζόν που η πικρία μετριάζεται. Και προφανώς δεν μιλαμε για μια σεζόν μόνο απόλυτα επιτυχημένη, αλλα για μια σεζόν που η Ενωση αναγεννήθηκε. Από το μηδέν πήγε στην κορυφή και αυτό που πιστώνεται σε τεράστιο βαθμό όλο αυτό το επίτευγμα ειναι ο Μάρκο Νίκολιτς, ο αρχιτέκτοντας αυτου του γκρουπ, ο άνθρωπος που άλλαξε τα πάντα και θα παραμείνει στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο μέχρι το 2029 με στόχο να πάει το πρότζεκτ ένα βήμα παραπέρα με πρώτο πρόκληση την είσοδο στη League Phase του Champions League.

