Η «ερυθρόλευκη» παρακάμερα του Game 5: «Έτσι φτιάχνονται οι πρωταθλητές, αυτή είναι η κληρονομιά μας»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε την παρακάμερα της κατάκτησης του πρωταθλήματος, μία ημέρα μετά το Game 5 με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε μια μέρα αργότερα την παρακάμερα από το Game 5.

Οι Πειραιώτες δημοσίευσαν πλάνα κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών, την αγκαλιά του Γιώργου Μπαρτζώκα με τους αδελφούς Αγγελόπουλους και τους πανηγυρισμούς από τα αποδυτήρια.

«Κάθε σταγόνα ιδρώτα, κάθε πτώση, κάθε αποτυχία, οδήγησε σε αυτή τη στιγμή. Έτσι φτιάχνονται οι πρωταθλητές, αυτή είναι η κληρονομιά μας» ήταν το μήνυμα με το οποίο ξεκίνησε το VIDEO της ερυθρόλευκης ΚΑΕ.