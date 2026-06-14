Ζελένσκι: Η Ουκρανία χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και το χημικό εργοστάσιο «Αζότ» στη Ρωσία

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Αζότ ήταν ζωτικής σημασίας για την παραγωγή εκρηκτικών της Ρωσίας και ότι είχαν επίσης πραγματοποιηθεί επιθέσεις κατά των ρωσικών στρατιωτικών υποδομών σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.
«Η Ουκρανία υλοποιεί το σχέδιό της για κυρώσεις μακράς εμβέλειας κατά της Ρωσίας και τις αποστολές που της έχουν ανατεθεί σχετικά με επιθέσεις μεσαίας εμβέλειας, ως απάντηση στην άρνηση της Ρωσίας να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι, χρησιμοποιώντας τον όρο που χρησιμοποιεί συχνά για να περιγράψει τις ουκρανικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας.
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Γιαροσλάβλ, Μιχαήλ Γιεβριάεφ, εξαπολύθηκε μαζική επίθεση ουκρανικών drones, με τα περισσότερα να καταρρίπτονται. Ωστόσο μερικά κατάφεραν να περάσουν και χτύπησαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.
Η Ουκρανία, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου έχει αναπτύξει σταδιακά εγχώρια παραγόμενα drones και πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, έχει εντείνει φέτος τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου και στρατιωτικών-βιομηχανικών εγκαταστάσεων