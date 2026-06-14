Ζελένσκι: Η Ουκρανία χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και το χημικό εργοστάσιο «Αζότ» στη Ρωσία

Η Ουκρανία χτύπησε κατά τη διάρκεια της νύχτας μια πετρελαϊκή εγκατάσταση στην περιοχή Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, καθώς και το χημικό εργοστάσιο «Αζότ» στην περιοχή Τούλα, όπως έγραψε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X την Κυριακή.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Αζότ ήταν ζωτικής σημασίας για την παραγωγή εκρηκτικών της Ρωσίας και ότι είχαν επίσης πραγματοποιηθεί επιθέσεις κατά των ρωσικών στρατιωτικών υποδομών σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.

«Η Ουκρανία υλοποιεί το σχέδιό της για κυρώσεις μακράς εμβέλειας κατά της Ρωσίας και τις αποστολές που της έχουν ανατεθεί σχετικά με επιθέσεις μεσαίας εμβέλειας, ως απάντηση στην άρνηση της Ρωσίας να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι, χρησιμοποιώντας τον όρο που χρησιμοποιεί συχνά για να περιγράψει τις ουκρανικές επιθέσεις κατά της Ρωσίας.

Our warriors have achieved good results in applying long-range sanctions against important facilities on the territory of Russia and in the temporarily occupied territories of Ukraine.



More than 700 kilometers from our state border, in Russia’s Yaroslavl region, SSU warriors… pic.twitter.com/GKhmUgXMof — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2026

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Γιαροσλάβλ, Μιχαήλ Γιεβριάεφ, εξαπολύθηκε μαζική επίθεση ουκρανικών drones, με τα περισσότερα να καταρρίπτονται. Ωστόσο μερικά κατάφεραν να περάσουν και χτύπησαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Η Ουκρανία, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου έχει αναπτύξει σταδιακά εγχώρια παραγόμενα drones και πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, έχει εντείνει φέτος τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου και στρατιωτικών-βιομηχανικών εγκαταστάσεων