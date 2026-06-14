To απίστευτο στατιστικό της Εθνικής Μαρόκου απέναντι στην Βραζιλία

Στο 65ο λεπτό του αγώνα δεν υπήρχε κανείς ποδοσφαιριστής που να είχε γεννηθεί στο Μαρόκο

Ένα μοναδικό και ιδιαίτερα πρωτόγνωρο σκηνικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση του Μαρόκου απέναντι στη Βραζιλία.

Πιο συγκεκριμένα, στο 65ο λεπτό του αγώνα, αν έπαιρνε κάποιος τους 11 των Αφρικανών και έψαχνε τα πιστοποιητικά γέννησης τους θα διαπίστωνε πως ουδείς δεν είχε γεννηθεί εντός Μαρόκου. Ένα στατιστικό που δεν έχει επαναληφθεί ποτέ και σε κανένα Μουντιάλ και σίγουρα δεν μπορεί να θεωρηθεί πως δεν έχει πολλές ερμηνίες.

‼️ ¡Histórico! Lo que ocurrió anoche en el minuto 65 del Marruecos-Brasil no había pasado nunca en un Mundial



🇲🇦 Marruecos llegó a juntar sobre el campo a 11 jugadores... ¡y ninguno había nacido en el país! 😮#FIFAWorldCup pic.twitter.com/d7VDXBfWaA — MARCA (@marca) June 14, 2026

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