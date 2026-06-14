Η Κ9 του ΠΑΟΚ σε… ευρωπαϊκή κορυφή: Νίκησε την Παρτιζάν και κατέκτησε το τουρνουά στη Σερβία!

Τα παιδιά του PAOK Academy συνεχίζουν να... οργώνουν τα τουρνουά της Ευρώπης, σημειώνοντας μία ακόμα επιτυχία σε διεθνές επίπεδο.
Αυτή τη φορά στο τουρνουά Dragan Mance που διεξήχθη στη Σερβία ήταν η σειρά της Κ9 της Εξαδάκτυλου να σηκώσει την κούπα, επικρατώντας μάλιστα με 4-2 στον τελικό της Παρτιζάν.
Για την... ιστορία, ο Δικέφαλος βγήκε 1ος στον όμιλο με ρεκόρ 4-1-0, ενώ στους 16 επικράτησε με το επιβλητικό 8-2 της Ομλάντινατς. Στα προημιτελικά είχε πιο δύσκολο έργο, παρόλα αυτά με το 5-3 επί της Τσάνκοβιτς πήρε το εισιτήριο για τον ημιτελικό, όπου κέρδισε (4-2) της ΚΤΕ, πριν στεφθεί Κυπελλούχος κόντρα στους ασπρόμαυρους της Σερβίας.
Στο ίδιο τουρνουά συμμετείχε και η ασπρόμαυρη Κ10, η οποία «λύγισε» στη φάση των 16 μέσα από τη διαδικασία των πέναλτι από τη Μάτσβα.