Λύγισαν στον τελικό Σακελλαρίδης και Γκλίνκα

Στέφανος Σακελλαρίδης και Ντανίλ Γκλίνκα πάλεψαν σκληρά, αλλά ηττήθηκαν στον τελικό του διπλού στη Στουτγκάρδη.

Τους λύγισαν στο σούπερ τάι μπρέικ οι Γερμανοί Γιάνικ Χάνφμαν και Γιαν Λέναρντ Στρουφ, που επικράτησαν σε 79 λεπτά με 7-6(2), 3-6, 11-9 και κατέκτησαν τον τίτλο μέσα στην πατρίδα τους.

Μετά την απώλεια του πρώτου σετ στο τάι μπρέικ, Στέφανος και Ντανίλ μπήκαν δυνατά στο δεύτερο, πέρασαν μπροστά με 0-3 και κρατώντας το προβάδισμα μέχρι το τέλος, έφεραν το ματς στα ίσα.

Αναπόφευκτα, οι διαφορές λύθηκαν στο σούπερ τάι μπρέικ, όπου οι Γερμανοί προηγήθηκαν τρεις φορές με μίνι μπρέικ, αλλά Σακελλαρίδης και Γκλίνκα είχαν ισάριθμες απαντήσεις.

Η τέταρτη φορά, ωστόσο, ήταν και η «φαρμακερή», καθώς Χάνφμαν και Στρουφ πήραν κεφάλι με 10-9 και έκλεισαν τον αγώνα στο σερβίς τους, εκμεταλλευόμενοι το τρίτο ματς πόιντ τους.

Ήταν, πάντως, μια υπέροχη εβδομάδα για τον Στέφανο, που έπαιξε για πρώτη φορά στο γρασίδι και πήρε αρκετά ματς στα πόδια του εν όψει των προκριματικών στο Wimbledon.

H ομάδα, μάλιστα, μπήκε την τελευταία στιγμή στο κυρίως ταμπλό, ως αναπληρωματική και έφτασε να διεκδικεί τον τίτλο κόντρα σε σαφώς πιο έμπειρους παίκτες.