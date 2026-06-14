«Σοβαρό ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ για Χάρπερ - Τι εμποδίζει την μεταγραφή του»

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα η Χάποελ Τελ Αβίβ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τζάρεντ Χάρπερ, ωστόσο η μεταγραφή του στην ομάδα του Ισραήλ δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό του ρόστερ για την επόμενη σεζόν, με την ισραηλινή ομάδα να έχει τοποθετήσει ορισμένες περιπτώσεις παικτών στην λίστα της.

Όπως όλα δείχνουν ο Κρις Τζόουνς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα, με τον Δημήτρη Ιτούδη να έχει κυκλώσει το όνομα του Τζάρεντ Χάρπερ για αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με την Mozzart Sport εκτός του Αμερικανού γκαρντ η Χάποελ Τελ - Αβίβ έχει ήδη στην λίστα της και τον Τι Τζέι Σορτς του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο η μεταγραφή του Χάρπερ δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση, καθώς όπως αναφέρουν σερβικά δημοσιεύματα ο πολύπειρος γκαρντ έχει μια μυστική ρήτρα στο συμβόλαιό του που εμποδίζει την άμεση μεταγραφή του. Παράλληλα σραηλινές πηγές αναφέρουν ότι η Χάποελ Ιερουσαλήμ έχει προσφέρει στον Τζάρεντ Χάρπερ 1,7 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν με τριετές συμβόλαιο, κάτι που θα τον καθιστούσε τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία του συλλόγου,