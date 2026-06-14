Οι Ουκρανοί μιλούν για συμφωνία - Τι «απαντά» ο ΠΑΟΚ για Κεντζιόρα

Οι Ουκρανοί «αποκαλύπτουν» συμφωνία ΠΑΟΚ και Ντιναμό Κιέβου για Κεντζιόρα, ενώ από την πλευρά του Δικεφάλου δεν προκύπτει κάτι οριστικό.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα sport.ua, ΠΑΟΚ και Ντιναμό Κιέβου τα έχουν βρει σε όλα και η μεταγραφή του Τόμας Κεντζιόρα θεωρείται κλεισμένη, με ένα ποσό κάτι παραπάνω από το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Μάλιστα το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Πολωνός θα υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών, επιστρέφοντας στην παλιά του ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πλευρά του Δικεφάλου δεν προκύπτει κάποια οριστική συμφωνία, ωστόσο το ενδιαφέρον των Οκυρανών για να επιστρέψει ο έμπειρος στόπερ στο Κιέβο είναι δεδομένο.

Αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει:

«Σύμφωνα με πηγές, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του ουκρανικού συλλόγου και του ελληνικού ΠΑΟΚ ήταν επιτυχείς, και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη εκφράσει την ετοιμότητά του να ντυθεί στα κυανόλευκα.



Οι δύο πλευρές συμφώνησαν για τις κύριες λεπτομέρειες της μεταγραφής. Η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από συζητήσεις με την οικογένεια ενός 32χρονου Πολωνού ποδοσφαιριστή. Αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, η Κέντζιορα θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με την Ντιναμό Κιέβου. Το ποσό της μεταγραφής θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ».