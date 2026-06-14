Μήνυμα Μητσοτάκη με… μαντίλι: «Την ιδρώνουμε την φανέλα - Θα κερδίσουμε τρίτη φορά τις εκλογές»

Κρατώντας μαντίλι και με την φράση «την ιδρώνουμε την φανέλα» εμφανίστηκε αστειευόμενος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε στα social media για την επίσκεψή του στη Ρόδο.

«Εσείς κάνατε τη ΝΔ μεγάλη, εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα να κερδίσουμε τις εκλογές δύο φορές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά», ακούγεται να λέει σε κόσμο που έχει συγκεντρωθεί.

Μίλησε με τουρίστες, ενώ εμφανίστηκε έκπληκτος όταν ένας 96χρονος άνδρας τον πλησίασε να του μιλήσει.

Στο βίντεο καταγράφονται στιγμιότυπα από όλες τις επισκέψεις του, συνοδευόμενος και από την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ενώ σε ένα ακόμη αστείο στιγμιότυπο εμφανίζεται στο αυτοκίνητο που τον μεταφέρει να τρώει μπανάνα...

Πηγή: newsbomb.gr