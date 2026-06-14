Δολοφονία στα Εξάρχεια: 25χρονος Τούρκος το θύμα - Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν πέντε κάλυκες στα σκαλιά του Λόφου Στρέφη, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη στα Εξάρχεια, στο σημείο όπου το βράδυ του Σαββάτου βρέθηκε νεκρός ένας άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το θύμα είναι ένας 25χρονος υπήκοος Τουρκίας και όχι 35χρονος, όπως είχε αρχικά αναφερθεί. Ο νεαρός είχε εισέλθει στην Ελλάδα το 2024 και, παρότι είχε προσαχθεί δύο φορές στο παρελθόν στο πλαίσιο τυχαίων ελέγχων σε Βόλο και Αθήνα, δεν φαίνεται να είχε απασχολήσει ουσιαστικά τις διωκτικές αρχές.

Ο 25χρονος ήταν γνώριμος στους κατοίκους της περιοχής και συχνά κυκλοφορούσε με τον μικρόσωμο σκύλο του. Τη στιγμή της δολοφονίας, το ζώο βρισκόταν δίπλα του και παρέμεινε στο σημείο ακόμη και μετά τον θάνατό του, κρυμμένο

κάτω από το χέρι του.

Αρχικά υπήρξαν φόβοι ότι είχε τραυματιστεί, ωστόσο διαπιστώθηκε πως ήταν καλά στην υγεία του. Κάτοικοι της γειτονιάς εξέφρασαν ενδιαφέρον να το φροντίσουν, ενώ οι αστυνομικοί τους παρέπεμψαν στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων για την προβλεπόμενη διαδικασία.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας δεν προκύπτει η παρουσία τρίτου προσώπου στο σημείο της δολοφονίας. Οι εκτιμήσεις των ερευνητών συγκλίνουν στο ότι στο σημείο βρίσκονταν μόνο ο δράστης και το θύμα, με τον 25χρονο να δέχεται πυροβολισμούς στο πρόσωπο.

Οι Aρχές εξετάζουν διάφορα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης. Μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται υπό διερεύνηση είναι η πιθανή εμπλοκή του θύματος σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, με τη δολοφονία να ενδέχεται να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον χώρο της παρανομίας.

Πηγή: newsbomb.gr