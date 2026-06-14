Mπράνσον για το πρωτάθλημα των Νικς: «Όλα όσα ονειρευόμουν»

O Tζέιλεν Μπράνσον σε δηλώσεις του μετά το πρωτάθλημα των Νικς σημείωσε πως όλα όσα ονειρεύτηκε έγιναν πράξη, ενώ (δεν) απάντησε στους επικριτές του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, αλλά θα πω ότι αφιέρωσα πολύ χρόνο και προσπάθεια προσπαθώντας να γίνω ο καλύτερος παίκτης που μπορώ, ώστε να βοηθήσω μια ομάδα να κερδίσει», πρόσθεσε. «Είμαι πραγματικά ευγνώμων που έχω τον οργανισμό, το προπονητικό επιτελείο, τους συμπαίκτες μου, να με στηρίζουν κάθε μέρα. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει τα περισσότερα για μένα. Και για την οικογένειά μου».



Για τους επικριτές του: «Δεν τους απάντησα τότε και δεν πρόκειται να το κάνω ούτε τώρα».