Πιερό: «Μόλις αποσυρθώ θέλω να γίνω πράκτορας του FBI»!

Ο 31χρονος επιθετικός έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, ελέω δηλώσεων που παραχώρησε στη γαλλική L'Equipe

Μπορεί το Μουντιάλ να μην ξεκίνησε και με τον καλύτερο τρόπο για τον Φραντζί Πιερό και την Αϊτή, καθώς στην πρεμιέρα γνώρισαν την ήττα με 0-1 από τη Σκωτία, όμως ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ κέρδισε... αλλιώς τις εντυπώσεις.

Ο 31χρονος στράικερ έγινε viral τις τελευταίες ώρες, λόγω δηλώσεων που έκανε στη γαλλική L'Equipe. Ο Πιερό αναφέρθηκε στα σχέδιά του για όταν θα τελειώσει από το ποδόσφαιρο, αποκαλύπτοντας πως θέλει να γίνει... πράκτορας του FBI.

Μάλιστα, τόνισε πως ο λόγος είναι ότι αποτελεί ένα επάγγελμα με κοινωνικούς σκοπούς, το οποίο λατρεύει λόγω του ενδιαφέροντός του για δικαιοσύνη.

Uma das histórias mais curiosas desta Copa do Mundo envolve o atacante haitiano Frantzdy Pierrot! 🇭🇹



Hoje defendendo a seleção do Haiti no Mundial, o jogador revelou que já pensa no futuro quando pendurar as chuteiras.



E o plano é surpreendente: trabalhar no FBI!



🗣️ "Ser… pic.twitter.com/fNjUVgPXED — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) June 13, 2026