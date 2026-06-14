Πιερό: «Μόλις αποσυρθώ θέλω να γίνω πράκτορας του FBI»!

Ο 31χρονος επιθετικός έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, ελέω δηλώσεων που παραχώρησε στη γαλλική L'Equipe
Μπορεί το Μουντιάλ να μην ξεκίνησε και με τον καλύτερο τρόπο για τον Φραντζί Πιερό και την Αϊτή, καθώς στην πρεμιέρα γνώρισαν την ήττα με 0-1 από τη Σκωτία, όμως ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ κέρδισε... αλλιώς τις εντυπώσεις.
Ο 31χρονος στράικερ έγινε viral τις τελευταίες ώρες, λόγω δηλώσεων που έκανε στη γαλλική L'Equipe. Ο Πιερό αναφέρθηκε στα σχέδιά του για όταν θα τελειώσει από το ποδόσφαιρο, αποκαλύπτοντας πως θέλει να γίνει... πράκτορας του FBI.
Μάλιστα, τόνισε πως ο λόγος είναι ότι αποτελεί ένα επάγγελμα με κοινωνικούς σκοπούς, το οποίο λατρεύει λόγω του ενδιαφέροντός του για δικαιοσύνη.
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