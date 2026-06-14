Εθνική Γυναικών: Κόντρα στην Βουλγαρία στον τελευταίο αγώνα του τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη»

Ολοκληρώνεται απόψε το 5ο Διεθνές Τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη» στο Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 Κωστακίων στην Άρτα, όπου η Εθνική Γυναικών θα αντιμετωπίσει τη Βουλγαρία (19:00) στον δεύτερο και τελευταίο αγώνα με τον οποίο θα κλείσει και ο κύκλος του εφετινού καλοκαιρινού καμπ.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί live streaming από το κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube. Μπορείτε να δείτε τον αγώνα εδώ.

Μετά την αναμέτρηση της Εθνικής Γυναικών με τη Δανία και την ευρεία νίκη με σκορ 110-71, η Ελλάδα θέλει να ολοκληρώσει το τουρνουά με ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως να παρουσιάσει ανάλογη εικόνα με εκείνη της περασμένης Παρασκευής.

Άλλωστε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στόχος της γαλανόλευκης είναι να αξιοποιήσει τους φιλικούς αγώνες για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεών της τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027.

Η Βουλγαρία, η οποία νίκησε τη Δανία με σκορ 90-77, έδειξε αρκετά καλά στοιχεία, και το σημερινό τεστ με την Ελλάδα θα είναι εξίσου σημαντικό για την ομάδα όπως δήλωσε και η προπονήτρια της ομάδας Τάνια Γκάντεβα, μετά το τέλος της χθεσινής (13/6) αναμέτρησης. «Περιμένουμε στο αυριανό (σημερινό) παιχνίδι με την Ελλάδα να παίξουμε καλύτερα από το σημερινό. Να είμαστε περισσότερο επιθετικές στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Πιστεύω ότι αυτός ο αγώνας θα είναι αρκετά καλός και για εμάς αλλά και για τον αντίπαλό μας. Φυσικά θέλουμε να νικήσουμε το παιχνίδι. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Στον σημερινό αγώνα η Εθνική Γυναικών αναμένει να έχει και την υποστήριξη των φιλάθλων, μετά μάλιστα την πολύ καλή εμφάνιση στον αγώνα με τη Δανία. Η είσοδος των φιλάθλων θα είναι ελεύθερη.

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία θα βρεθούν αντίπαλες ύστερα από πέντε χρόνια, καθώς την τελευταία φορά που είχαν αναμετρηθεί ήταν στην προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2021 στη Λουμπλιάνα, όπου η Εθνική Γυναικών επικράτησε με σκορ 73-55.

Τα αποτελέσματα των αγώνων του τουρνουά:

Παρασκευή 12/6

Ελλάδα-Δανία 110-71

Σάββατο 13/6

Δανία-Βουλγαρία 77-90