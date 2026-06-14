Συνάντηση Λάντο Νόρις και Φώτη Ιωαννίδη στη Βαρκελώνη (pic)

Συνάντηση και φωτογραφία με τον Λάντο Νόρις για τον ποδοσφαιριστή της Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Βαρκελώνη και δεν χάνει την ευκαιρία να ασχοληθεί με το αγαπημένο του χόμπι, την ταχύτητα. Ο διεθνής Έλληνας στράικερ της Σπόρτινγκ επισκεφθηκε στην πίστα του Μονμελό για να δει από κοντά το Grand Prix Ισπανίας της Formula 1.

Στο περιθώριο της σαββατιάτικης παρουσίας του στο paddock, ο Φώτης Ιωαννίδης είχε μάλιστα μια ιδιαίτερη συνάντηση, καθώς βρέθηκε με τον Λάντο Νόρις. Ο Έλληνας παίκτης βγήκε μια αναμνηστική φωτογραφία μαζί με τον πιλότο της McLaren και Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Formula 1.

Έτσι, ο επιθετικός της πορτογαλικής ομάδας είχε την ευκαιρία να βιώσει από πρώτο χέρι την μαγική ατμόσφαιρα του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ, λίγο πριν τη μεγάλη κυριακάτικη κούρσα στην πίστα της Καταλονίας.