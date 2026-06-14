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Συνάντηση Λάντο Νόρις και Φώτη Ιωαννίδη στη Βαρκελώνη (pic)

Auto - Moto
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Συνάντηση και φωτογραφία με τον Λάντο Νόρις για τον ποδοσφαιριστή της Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Βαρκελώνη και δεν χάνει την ευκαιρία να ασχοληθεί με το αγαπημένο του χόμπι, την ταχύτητα. Ο διεθνής Έλληνας στράικερ της Σπόρτινγκ επισκεφθηκε στην πίστα του Μονμελό για να δει από κοντά το Grand Prix Ισπανίας της Formula 1.

Στο περιθώριο της σαββατιάτικης παρουσίας του στο paddock, ο Φώτης Ιωαννίδης είχε μάλιστα μια ιδιαίτερη συνάντηση, καθώς βρέθηκε με τον Λάντο Νόρις. Ο Έλληνας παίκτης βγήκε μια αναμνηστική φωτογραφία μαζί με τον πιλότο της McLaren και Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Formula 1.

Έτσι, ο επιθετικός της πορτογαλικής ομάδας είχε την ευκαιρία να βιώσει από πρώτο χέρι την μαγική ατμόσφαιρα του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ, λίγο πριν τη μεγάλη κυριακάτικη κούρσα στην πίστα της Καταλονίας.

 

Συνάντηση Λάντο Νόρις και Φώτη Ιωαννίδη στη Βαρκελώνη (pic)