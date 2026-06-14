Θερμή υποδοχή στις πολίστριες του Ολυμπιακού - Πριμ από Μαρινάκη! (vid, pics)

Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού επέστρεψε στην Ελλάδα ως πρωταθλήτρια Ευρώπης, μετά τη νίκη επί της Φερεντσβάρος στον τελικό του Champions League, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να επιβραβεύει τις «ερυθρόλευκες» με πριμ για την επιτυχία τους.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τις υποδέχθηκαν συγγενείς και φίλοι με λουλούδια και χαμόγελα, ενώ στη συνέχεια μετέβησαν στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου γνώρισαν την αποθέωση από δεκάδες φίλους του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκες» πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο, φωτογραφήθηκαν και υπέγραψαν αυτόγραφα, γιορτάζοντας την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου στην ιστορία του συλλόγου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, αποφάσισε να επιβραβεύσει την ομάδα για το επίτευγμά της, προσφέροντας πριμ ύψους 100.000 ευρώ.

Δείτε το βίντεο με την ανακοίνωση του πριμ: