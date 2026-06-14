Απίθανο σκηνικό: Τούρκοι μαζεύτηκαν να παρακολουθήσουν το ματς με την Αυστραλία, αλλά τελικά έβλεπαν... FIFA! (vid)

Τρομερό σκηνικό στην Τουρκία, καθώς φίλαθλοι μαζεύτηκαν να παρακολουθήσουν το ματς με την Αυστραλία, αλλά τελικά έβαλαν λάθος stream.

Το Μουντιάλ βγάζει πολλές παράξενες ιστορίες καθημερινά σε όλες τις γωνιές του πλανήτη και ένα τρομερό περιστατικό συνέβη αυτή τη φορά στην Τουρκία.

Αρκετοί οπαδοί μαζεύτηκαν σε πλατεία να παρακολουθήσουν όλοι μαζί την 1η αγωνιστική κόντρα στην Αυστραλία, ωστόσο δεν το κατάλαβαν και έβλεπαν λάθος stream.

Συγκεκριμένα, αντί για τον κανονικό αγώνα, οι Τούρκοι οπαδοί παρακολουθήσουν ένα ματς από videogame τύπου FIFA για αρκετά λεπτά. Περίπου 6 λεπτά μετά κατάλαβαν πως δεν παρακολουθούν την κανονική αναμέτρηση και όπως ήταν λογικό εξοργίστηκαν και βρήκαν τελικά το κανονικό stream.

Δείτε εδώ:

في مدينة قرق قلعة التركية 🇹🇷 حادثة سببت غضب كبير.



حيث استيقظ السكان في الصباح الباكر حتى يشاهدون مباراة منتخبهم ضد استراليا في مكان تجمع عام سيبث به المباراة



بعد البث ب 6 دقايق تقريبا تبين انهم يبثون لعبة فيفا او PES بالخطأ.



المتواجدين غضبوا وبعدها… pic.twitter.com/IHDGc2fdqS — TRAVIS | تراڤس (@iirode0) June 14, 2026

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