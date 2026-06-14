Πήρε το... βραβείο: Αυτός είναι ο πιο τρομακτικός οπαδός του Μουντιάλ! (pic)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία ενός Τούρκου οπαδού στα γήπεδα της Αμερικής.

Το... βραβείο του πιο τρομακτικού οπαδού του Μουντιάλ κέρδισε χωρίς αμφιβολία ο Νετζντέτ Ολτσέρμαν.

Ο γνωστός στο ποδοσφαιρικό κοινό ως «Udi Neco», βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο πλάι της Τουρκίας και η φωτογραφία του έχει γίνει viral στα social media.

O Udi Neco είναι γνωστός στη γειτονική χώρα ως οπαδός της Μπεσίκτας, και πάντα τραβάει τα βλέμματα πάνω του με την εμφάνισή του.

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مشجع تركي متواجد في ملعب المباراة لدعم منتخب بلاده أمام أستراليا pic.twitter.com/yBa1sIX9h0 — EPL World (@EPLworld) June 14, 2026

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