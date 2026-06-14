Πρώτος τίτλος στο γρασίδι για Σέλτον

Ο Μπεν Σέλτον λύγισε στα τρία σετ τον Τέιλορ Φριτζ στον τελικό της Στουτγκάρδης και κατέκτησε τον έκτο τίτλο στην καριέρα του.

Ο 23χρονος Αμερικανός, Νο.5 στον κόσμο, επικράτησε με 6-4, 2-6, 6-4 του συμπατριώτη του (Νο.9) και δεν τον άφησε να υπερασπιστεί τον περσινό τίτλο του!

Ο Big Ben κέρδισε για πρώτη φορά τουρνουά στο γρασίδι και για να τα καταφέρει χρειάστηκε να σβήσει συνολικά τρία ματς πόιντ: ένα στον δεύτερο γύρο απέναντί στον Μάρκος Γκιρόν και δύο στα ημιτελικά κόντρα στον Γίρι Λεχέτσκα.

Γενικώς, ο δρόμος του ήταν κάθε άλλο παρά ανοιχτός, αφού όλα τα ματς του κρίθηκαν στα τρία σετ και, μάλιστα, στα τρία πρώτα παιχνίδια είχε μείνει και πίσω στο σκορ!

Τέλος καλό, όλα καλά για τον νεαρό Αμερικανό, όμως, που με το στυλ παιχνιδιού του μπορεί να αποτελέσει δύναμη στη συγκεκριμένη επιφάνεια!

Πλέον, έχει στα χέρια του τίτλους σε σκληρά, χώμα και γρασίδι, ενώ φέτος έχει τρία τρόπαια σε ισάριθμες επιφάνειες: Ντάλας σε indoor hard, Μόναχο σε clay και Στουτγκάρδη σε χορτάρι!