Οι Γερμανοί μετέτρεψαν το παραμύθι της ομάδας του Ντικ Άντβοκαατ, σε εφιάλτη (7-1).

Ήταν άνισο. Ήταν πιο άνισο κι από την μάχη του Δαυίδ με τον Γολιάθ. Ολόκληρος ο πληθυσμός αυτής της νησίδας που βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τη Βενεζουέλα, θα χωρούσε σε δυο-τρία γήπεδα της Bundesliga.

Κι όντως, στο τέλος επικράτησε η λογική. Ήρθε το προβλεπόμενο.

Η Γερμανία πήρε αυτό που ήθελε, πήρε τους τρεις πόντους, διέλυσε με 7-1 το Κουρασάο και έκανε το ξεκίνημα που επιθυμούσε στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει από τον λαό μιας ολόκληρης χώρας την στιγμή του.

Κανείς δεν μπορεί να τους πάρει αυτό αυτό που ένιωσαν όταν στο 21ο ο Λιβάνο Κομενένσια, πήρε ένα ριμπάουντ εκτός περιοχής, όπλισε με το αριστερό του πόδι και νίκησε τον Νόιερ για το 1-1.

Για 17 λεπτά, όσο έμενε το 1-1 και μέχρι ο γιγαντόσωμος Σλότερμπεκ να νικήσει τους πάντες στον αέρα, η ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ, ολόκληρος ο πλανήτης, μέσα του πίστευε βαθιά ότι στο Χιούστον μπορεί να συμβεί το θαύμα των θαυμάτων.

Κι αυτή την πίστη στο σχεδόν αδύνατον, μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει.

Διότι, με την ψυχρή ποδοσφαιρική λογική, η διαφορά στο χορτάρι ήταν χαώδης. Οι Γερμανοί μπήκαν τόσο ψαρωτικά που μέσα σε 320 δευτερόλεπτα είχαν ανοίξει το σκορ, όταν ο Νμέτσα έπαιξε το ένα-δύο με τον Βιρτς και με διαγώνιο σουτ άφησε άγαλμα τον τερματοφύλακα για το 1-0 (6’)

Στα πρώτα 15 λεπτά είχαν άλλες τέσσερις κλασικές ευκαιρίες με Σανέ (9’), Βιρτς (14’) κι άλλες δύο φορές τον Νμέτσα (8’, 12’) και έδειχναν έτοιμοι να ποδοπατήσουν την μικρότερη χώρα που εμφανίστηκε ποτέ σε Μουντιάλ.

Ωστόσο, οι παίκτες του Γιούλιαν Νάγκελσμαν δεν είχαν διάθεση για αστεία. Μία κεφαλιά του Σλότερμπεκ (37’) μετά από κόρνερ του Μπράουν και ένα εύστοχο πέναλτι του Χάβερτς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους έφεραν το σκορ στο 3-1.

Κι όχι άδικα. Στην ανάπαυλα τα στατιστικά έδειχναν 16 τελικές για τους Γερμανούς, 71% κατοχής, 2,38 Xgoals, 6-0 κόρνερ, μία ολοκληρωτική κυριαρχία.

Στην επανάληψη, όταν το πόδια βάρυναν και το όνειρο κατέρρευσε, οι Γερμανοί θα μπορούσαν να βάλουν όσα θέλουν. Ένα λεπτό μετά το πρώτο σφύριγμα της επανάληψης, ο Μουσιάλα με ωραίο συρτό τελείωμα έκανε το 4-1, με την παράσταση να γίνεται πλέον μονόπρακτο.

Στην εξίσωση μπήκε και ο Ντένις Ούνταβ, με τον Γερμανό φορ της Στουτγκάρδης να μπαίνει πεινασμένος για να δείξει πράγματα. Από δική του ασίστ, ο Μπράουν με ωραίο εναέριο τελείωμα έκανε το 5-1 (68’), ενώ ο ίδιος με πλασέ σε κενή εστία από ασίστ του Κίμιχ έκανε το 6-1 (78’), με την Γερμανία να έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή έξι διαφορετικούς σκόρερ.

Αυτό άλλαξε στο 88ο λεπτό, όταν οι αχόρταγοι παίκτες του Νάγκελσμαν βρήκαν και έβδομο γκολ με τον Χάβερτς (88’) για το τελικό 7-1.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ (83’ Άντον), Τα (73’ Ρούντιγκερ), Σλότερμπεκ, Μπράουν (73’ Ράουμ), Νμέτσα (73’ Γκορέτσκα), Πάβλοβιτς, Βιρτς, Μουσιάλα (64’ Ούνταβ), Σανέ, Χάβερτς.

ΚΟΥΡΑΣΑΟ (Ντικ Άντβοκαατ): Ρουμ, Φλοράνους, Μπαζούρ, Ομπίσπο, Φόνβιλ, Λεάντρο Μπακούνα, Κομενένσια, Ζουνίνιο Μπακούνα, Τσονγκ (83’ Καστάνερ), Λοκάντια (65’ Μαργκαρίτα), Χάνσεν (46’ Αντονίσε).

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