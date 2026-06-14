Η Ελλάδα κέρδισε την Βουλγαρία με 79-78 και ολοκλήρωσε με δύο νίκες το τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη».

Με απολογισμό δύο νίκες η Εθνική Γυναικών ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις στο τουρνουά «Βάσω Μπεσκάκη» που φιλοξενήθηκε στην Άρτα και στο Τ9 Κωστακίων.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 79-78 της Βουλγαρίας κατακτώντας την πρώτη θέση στο τουρνουά το οποίο ήταν μια ευκαιρία για δοκιμές και χρήσιμα συμπεράσματα.

Η Ελλάδα μπορεί να μην έκανε καλό ξεκίνημα, όμως σταδιακά άρχισε να βρίσκει ρυθμό έχοντας πολλές λύσεις στην επίθεση από τις Τσινέκε, Μποσγανά, Λούκα και Παυλοπούλου. Για τη Βουλγαρία η Μπορισλάβα Χρίστοβα του Αθηναϊκού ήταν η κορυφαία.

Οι φιλοξενούμενες μπήκαν πιο δυνατά στο παρκέ και με πρώτο βιολί την Μπορισλάβα Χρίστοβα έκαναν γρήγορα το 10-0 (2’44’’) με την Εθνική να πετυχαίνει το πρώτο της καλάθι με την Λούκα μειώνοντας σε 10-2 (3’54’’).

Ο Νίκος Καμπούρης έκανε αλλαγές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να φέρνει το ματς στους 3 πόντους (16-13, 7’30’’) με τις Μποσγανά και Παυλοπούλου να δίνουν τις λύσεις. Η Εθνική τρέχοντας ένα σερί 8-0 μάζεψε τη διαφορά στον πόντο (16-15, 8’).

Η Μπορισλάβα Χρίστοβα με 5 συνεχόμενους πόντους έκανε το 25-19 (12’20’’) για να φτάσει η διαφορά στο +12 (16’20’’). Η Λούκα με τρίποντο και ένα ακόμη καλάθι μείωσε σε 33-26 (18’40’’) για να λήξει το ημίχρονο με 39-32.

Με βοήθειες από τη Λούκα και την Παυλοπούλου έγινε το 39-37 (21’30’’) για να έρθει η Τσινέκε να κάνει το 41-40 (22’). Η Εθνική Γυναικών βρήκε ρυθμό και σωστές επιλογές στην επίθεση και πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με 55-54 (25’50’’) με τρίποντο της Έλενας Τσινέκε.

Η Βουλγαρία πήρε εκ νέου το προβάδισμα με 63-57 (29’40’’) με βολές της Μπόνεβα, για να λήξει με 65-59 η γ’περίοδος. Με αιφνιδιασμούς η Ελλάδα έφερε και πάλι το ματς στον πόντο (66-65, 31’) μπαίνοντας δυνατά στην τέταρτη περίοδο. Ένα τρίποντο από την Μποσγανά έφερε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο +2 (68-66, 31’10’’) τρέχοντας ένα σερί 9-0.

Η Κολλάτου με τρίποντο έκανε το 75-72 (35’40’’) δίνοντας το μεγαλύτερο προβάδισμα στην Εθνική Γυναικών ως τότε και ακολούθησε η Καρλάφτη που έδωσε αέρα 6 πόντων (78-72, 37’36’’) στην ομάδα. Μια βολή από την Γρηγοροπούλου έκανε το 79-72 (38’46’’), αλλά με δυο καλάθια της Κόστοβιτς η Βουλγαρία μείωσε στους 3 πόντους (79-76, 39’20’’).

Η Γκεοργκίεβα μείωσε σε 79-78 με καλάθι τρία δευτερόλεπτα από το τέλος, η Παυλοπούλου αστόχησε στη συνέχεια σε δύο βολές με την Ελλάδα να είναι αυτή που τελικά πήρε τη νίκη.

Διαιτητές: Μαρινάκης, Κωνσταντινίδου, Μπολάνος



Δεκάλεπτα: 18-15, 39-32, 65-59, 78-79



Ελλάδα (Καμπούρης, Ανδρεοπούλου): Κριμίλη 2, Μποσγανά 18(2), Παυλοπούλου 10(2), Τσινέκε 18(3), Γρηγοροπούλου 3, Λούκα 16(2), Χρστινάκη, Κολλάτου 7(1), Ταμπάκου, Καρλάφτη 5(1),

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