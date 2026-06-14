Σύζυγος Γκραντ: «Πόσο διεφθαρμένος είναι ο Ολυμπιακός… Οι αθλητές τους ξέρουν ότι ήταν μια αληθινή κλοπή»

Η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα μετά το Game 5, χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό διεφθαρμένη ομάδα, ενώ έγραψε πως ακόμα και οι αθλητές τους ξέρουν πως έγινε κλοπή.

Αναλυτικά όσα έγραψε μέσω story στο instagram:

«Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που μιλάω γι’ αυτό. Όταν εγώ και τα παιδιά μετακομίσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πολλοί φίλαθλοι προσπάθησαν να με προειδοποιήσουν για τον οργανισμό του Ολυμπιακού και για το πόσο διεφθαρμένος και βρόμικος είναι εδώ και χρόνια. Όχι μόνο στο μπάσκετ. Τους άκουσα, αλλά τότε δεν γνώριζα πραγματικά πολλά. Τώρα όμως, που το ζω η ίδια, καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοούσαν. Τραβιούνται νήματα για αυτή την ομάδα. Ποτέ δεν υπάρχει δίκαιη ευκαιρία όταν είναι αυτοί απέναντι και, δυστυχώς, όλοι λίγο-πολύ ξέραμε πώς θα κατέληγε. Ως Αμερικανίδα, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο και λυπάμαι πραγματικά τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που αναγκάζονται να υπομένουν αυτή τη μεροληψία όλα αυτά τα χρόνια.

Ένα πράγμα μπορώ να σας πω: Οι αληθινοί άνθρωποι του μπάσκετ, που γνωρίζουν το παιχνίδι και το σέβονται, δεν σήκωσαν αυτό το τρόπαιο με χαρά χθες το βράδυ. Γιατί μέσα τους ξέρουν ότι ήταν μια ολοκληρωτική ληστεία!».

Παράλληλα με νέο story της η σύζυγος του Τζέριαν Γκραντ δημοσίευσε κι ένα μήνυμα του άσου του τριφυλλιού μετά το Game 5. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού ρώτησε την γυναίκα του αν τους έκλεψαν, ενώ στην συνέχεια αναρωτήθηκε για ποιο λόγο να παίζουν αφού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.