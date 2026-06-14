Η αλβανική «επανάσταση των φλαμίνγκο»: Ο γαμπρός του Τραμπ πυροδότησε κατά λάθος εξέγερση

Όταν ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αποφάσισε να επενδύσει σε ένα πολυτελές συγκρότημα διακοπών στην ειδυλλιακή νότια ακτή της Αλβανίας, πιθανότατα δεν υπολόγιζε να προκαλέσει μια εθνική εξέγερση, τονίζει το Politico.

Αλλά οι Αλβανοί, όπως αποδεικνύεται, δεν τρελαίνονται για πλούσιους ξένους επενδυτές που τσιμεντώνουν τους φυσικούς τους θησαυρούς για να χτίσουν ξενοδοχεία για πλούσιους ξένους παραθεριστές.

Το θέρετρο

Το προτεινόμενο θέρετρο 10.000 κλινών κοντά σε μια προστατευόμενη περιοχή άγριας ζωής που φιλοξενεί φλαμίνγκο, χελώνες και ένα από τα πιο παρθένα δέλτα ποταμών της Ευρώπης πυροδότησε ίσως τις μεγαλύτερες λαϊκές διαδηλώσεις από τότε που η μικρή βαλκανική χώρα εγκατέλειψε τον κομμουνισμό πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.



Μέσα σε δύο εβδομάδες, η «επανάσταση των φλαμίνγκο», όπως έχει γίνει γνωστή, έχει εξελιχθεί από μια στενά περιβαλλοντική διαμαρτυρία σε μια πανεθνική εκστρατεία που απευθύνεται σε ολόκληρη την άρχουσα τάξη της Αλβανίας.



Χρόνια διαφθοράς στην κυβέρνηση, ανεξέλεγκτος τουρισμός, απογοήτευση για την οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας (είναι μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης) και μια γενική αντίληψη ότι το έθνος διοικείται για τους λίγους πλούσιους και όχι για τον γενικό πληθυσμό, έχουν φέρει πολλούς Αλβανούς στα όριά τους.



Οι διαδηλωτές ζητούν τώρα την παραίτηση, ακόμη και τη φυλάκιση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και του ηγέτη της αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα — των δύο μακροβιότερων ηγετών από την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1991.



«Οι νέοι και οι πολίτες εδώ δεν διαμαρτύρονται μόνο κατά του Ράμα και του Μπερίσα, αλλά κατά ολόκληρου του συστήματος», δήλωσε η Φραντσέσκα Μούτσο, ακτιβίστρια της κοινωνίας των πολιτών που συμμετείχε στις διαδηλώσεις στα Τίρανα.



«Αυτή είναι μια διαμαρτυρία ενάντια σε όλο το σύστημα, του συστήματος μετά την πτώση της δικτατορίας, και όλα τα αρνητικά μοντέλα που έχουν ομαλοποιήσει σε αυτή τη χώρα», πρόσθεσε η Μούτσο.

Ο Όλσι Νίκα, Αλβανός βιολόγος που ηγήθηκε της εκστρατείας για την ανακήρυξη του ποταμού Αώου ως εθνικού πάρκου, λέει ότι η εκστρατεία πηγαίνει πολύ πιο βαθιά από την οργή προς τους ξένους επενδυτές.



«Δεν πρόκειται για αντίθεση στον Τζάρεντ Κούσνερ», λέει, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει μακρά ιστορία παραμέλησης των περιβαλλοντικών προτύπων και ισχυρίζεται ότι η πολιτική διαφθορά είναι διαδεδομένη.



Ο ίδιος ο Ράμα ήταν εντυπωσιακά αμετανόητος, λέγοντας στο Politico σε μια συνέντευξη ότι οι ξένοι κατασκευαστές ακινήτων όπως ο Κούσνερ είναι πιο σημαντικοί για την Αλβανία από τον ίδιο της τον λαό.



«Οι ξένοι είναι η πρώτη προτεραιότητα... επειδή οι ξένοι φέρνουν χρήματα στη χώρα για τους Αλβανούς», δήλωσε ο πρώην επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, ύψους δύο μέτρων, στη συνέντευξη, στην οποία ισχυρίστηκε επίσης ότι ο μόνος λόγος που τα ξένα μέσα ενημέρωσης ενδιαφέρονταν για την ιστορία ήταν λόγω της εμπλοκής του Κούσνερ.



«Αν δεν ήταν ο Τζάρεντ, δεν θα έδιναν δεκάρα για το τι συμβαίνει στην Αλβανία» δήλωσε δε.



Τα προκλητικά σχόλια του Ράμα, που έγιναν καθώς οι διαμαρτυρίες σάρωναν ήδη όλη τη χώρα, δεν έκαναν τίποτα για να μειώσουν την ένταση.



«Αν το είπε αυτό ανοιχτά, αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους διαμαρτυρόμαστε», δήλωσε ο Ρέντι Μούτσι, βουλευτής της αντιπολίτευσης με το αριστερό κόμμα Lëvizja Bashk.



«Η Αλβανία είναι μια χώρα που έχει γίνει αβίωτη για τους Αλβανούς», σημείωσε, επικαλούμενος το αυξανόμενο κόστος ζωής, την εξάπλωση των Airbnb στην πρωτεύουσα Τίρανα και τα θέρετρα κατά μήκος της ακτής.



Στο μεταξύ, η φιλοδοξία της Αλβανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρέμεται σε μια κλωστή. Η χώρα, που εδώ και καιρό θεωρούνταν πρωτοπόρος μαζί με τον βόρειο γείτονά της, το Μαυροβούνιο, για να ενταχθεί στην ΕΕ έως το 2030, κινδυνεύει τώρα να δει αυτόν τον στόχο να ξεφεύγει από την πραγματικότητα, καθώς οι Βρυξέλλες παρακολουθούν με ανησυχία την πολιτική αναταραχή και την περιβαλλοντική καταστροφή.



Η επιμονή του Ράμα ότι η Αλβανία χρειάζεται ξένες επενδύσεις αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της κυβέρνησής του να μετατρέψει τη χώρα στις «Μαλδίβες της Ευρώπης» — μια προσπάθεια που έχει ήδη τριπλασιάσει τον αριθμό των επισκεπτών σε μόλις μια δεκαετία. Πάνω από 12 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα πέρυσι, περισσότερο από τέσσερις φορές ο πληθυσμός της χώρας. Την τεράστια αυτή αύξηση έχει εκθειάσει ο οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Η μοίρα ενός έθνους

Στα Τίρανα, οι διαδηλωτές αποκαλούν την αντίδραση στα σχέδια Ράμα ως την πιο σημαντική στιγμή στην Αλβανία από την πτώση του κομμουνισμού το 1991. Οι αφίσες και τα συνθήματά τους ζητούν μια νέα Αλβανία με επικεφαλής ανθρώπους όλων των ηλικιών και κοινωνικών τάξεων, προσπαθώντας να ανακτήσουν μια χώρα που εξακολουθεί να έχει πληγεί από την ταραγμένη μετάβασή της από μια απομονωμένη κομμουνιστική δικτατορία υπό τον Ενβέρ Χότζα σε μια ανοιχτή ευρωπαϊκή δημοκρατία.



«Νομίζω ότι τα τελευταία 30 χρόνια, ήταν η μεγαλύτερη στιγμή για εμάς», δήλωσε ο Εμίρ Λεκίνι, ένας 21χρονος διαδηλωτής από τα Τίρανα που σπουδάζει πληροφορική. «Επειδή είναι η πρώτη φορά που δεν φοβόμαστε να διαμαρτυρηθούμε, μπορούμε να υψώσουμε τη φωνή μας και μπορούμε να ζητήσουμε αυτό που μας ανήκει».



Ξεκαθάρισε ότι οι διαμαρτυρίες δεν θα τελειώσουν μέχρι να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός Ράμα. «Δεν θα φύγουμε αν δεν φύγει ο Ράμα. Μπορεί να αποφασίσει μόνος του αν θέλει να φύγει.

Αλλά δεν θα φύγουμε από πουθενά μέχρι να φύγει από τη θέση του πρωθυπουργού. Πραγματικά απλό», είπε.



Ο αριθμός των διαδηλωτών αυξάνεται μέρα με τη μέρα, από την πρώτη διαδήλωση της 1ης Ιουνίου. Το κίνημα δεν αφορά πλέον μόνο την προστατευόμενη περιοχή Pishë Poro-Narta, αλλά και τα 35 χρόνια απογοήτευσης με τη μετάβαση της Αλβανίας από τον κομμουνισμό — η οποία κυριαρχείται από δύο ηγέτες: τον Ράμα και τον προκάτοχό του Μπερίσα.



Ο Μπερίσα, ηγέτης του συντηρητικού Δημοκρατικού Κόμματος, ηγήθηκε της Αλβανίας κατά διαστήματα από το τέλος του κομμουνισμού μέχρι το 2013 και θεωρείται ο πατέρας της δημοκρατικής Αλβανίας. Αλλά και αυτός είναι τώρα ο στόχος των διαδηλωτών, καθώς είναι απογοητευμένοι από ένα μετακομμουνιστικό σύστημα που, όπως λένε, έχει επιφέρει δεκαετίες διαφθοράς, χαμηλών μισθών και διώχνει τους Αλβανούς από τη χώρα.

Πηγή: skai.gr