Ημέρες Σπανούλη στον Άρη Betsson: Στις 19:00 σήμερα η υποδοχή του στο «Μακεδονία»

Ένα διήμερο αφιερωμένο στον Βασίλη Σπανούλη ξεκινάει από σήμερα στον Άρη Betsson.

Ο νέος τεχνικός των «κιτρινόμαυρων» αναμένεται σήμερα το απόγευμα στις 19:00 με πτήση των 18:05 από την Αθήνα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Εκεί, θα βρίσκονται μαζικά οι φίλαθλοι του Άρη, που ετοιμάζουν αποθεωτική υποδοχή στον Σπανούλη για τη νέα εποχή που ανατέλλει στους «κιτρινόμαυρους».

Μάλιστα, ο κεντρικός σύνδεσμος οπαδών της ομάδας, ο Super 3, έχει απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο για τις 18:00 στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, αναφέροντας: «Ο SUPER 3 καλεί όλο τον κόσμο του ΑΡΗ την Κυριακή στις 18:00 στο αεροδρόμιο Μακεδονία, για να υποδεχτούμε τον νέο προπονητή της ομάδας μας, Βασίλη Σπανούλη. Το διάλειμμα δεκαετιών τελείωσε. Η αυτοκρατορία επιστρέφει. Όλοι αεροδρόμιο. Κυριακή 18:00».

Ο 43χρονος προπονητής θα μείνει περίπου ένα 24ώρο στη Θεσσαλονίκη και μέσα σε αυτό θα συναντηθεί κατ' ιδίαν με τον Αμίν Νουά για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση του Γάλλου φόργουορντ και το μέλλον του στον Άρη. Τη Δευτέρα το μεσημέρι (15/6, 12:00) είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Σπανούλη, όπου ο ίδιος θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά για το νέο βήμα στην καριέρα του. Παρόντες τη Δευτέρα θα είναι και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο και ο γνωστός ατζέντης του Βασίλη Σπανούλη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.