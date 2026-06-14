Οι Σκωτσέζοι τα βρήκαν σκούρα απέναντι στην Αϊτή, με τον Τζος ΜακΓκίν να πετυχαίνει το γκολ της νίκης (1-0)

Σε ένα παιχνίδι που δεν έθελξαν με την απόδοση τους οι δύο ομάδες η Σκωτία αναδείχθηκε νικήτρια με 1-0 της Αϊτής, χάρις σε τέρμα του ΜακΓκίν στο 28ο λεπτό.

Μετά και από αυτή τη νίκη της η Σκωτία φιγουράρει στην κορυφή του τρίτου ομίλου και θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο την επόμενη αγωνιστική για να κλειδώσει και ουσιαστικά την πρόκριση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Αϊτή να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων χωρίς όμως να καταφέρει να βρει την τελική πάσα που θα της έδινε τους διαδρόμους για την εστία του Γκαν.

Στον αντίποδα η Σκωτία στο πρώτο ημίχρονο είχε την ουσία. Στο 15ο λεπτό ο Ντόακ έστρωσε για τον ΜακΤόμινεϊ αλλά το πλασέ του τελευταίου σταμάτησε στο δοκάρι. Με την συμπλήρωση όμως μισής ώρας αγώνα οι Σκωτσέζοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα όταν ο Ντόακ έκανε το παράλληλο γύρισμα από τα δεξιά ο Πλατσίντε αρχικά αρνήθηκε το τέρμα στον Άνταμς αλλά στην επαναφορά η μπάλα έφτασε στα πόδια του ΜακΓκιν που και με την βοήθεια του Μπελεγκάρντ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα βάζοντας μπροστά στο σκορ την ομάδα του.

Στα υπόλοιπα λεπτά του πρώτου μέρους η Αϊτή προσπάθησε να απαντήσει αλλά η πολυπρόσωπη άμυνα της Σκωτίας αποσόβησε τους κινδύνους εν τη γενέσει τους και διατήρησε μέχρι την ανάπαυλα το προβάδισμα που της χάρισε ο ΜακΓκίν στο 30ο λεπτό.