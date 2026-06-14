Πανδαιμόνιο στη Νέα Υόρκη για το πρωτάθλημα των Νικς (vids)

Σε κατάσταση έκστασης βρίσκεται η Νέα Υόρκη, αφού το καμάρι της πόλης, οι Νιου Γιορκ Νικς, πανηγυρίζουν το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια.

Χιλιάδες οπαδοί των Νικς, μόλις ολοκληρώθηκε το Game 5 της σειράς των τελικών του NBA με τους Σπερς, ξεχύθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Νέας Υόρκης για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Νέα Υόρκη βρίσκονταν από νωρίς σε εορταστικό ρυθμό, αφού οι οπαδοί των Νικς είχαν συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία της πόλης για να δουν την αναμέτρηση με τους Σπερς, που διεξήχθη στο Σαν Αντόνιο.

Μόλις οι Νικς κατέκτησαν το πρωτάθλημα, ξεκίνησε ένα ξέφρενο πάρτι, με κορναρίσματα, σημαίες και τραγούδια να συνθέτουν ένα σκηνικό... τρέλα σε όλες τις γειτονιές της Νέας Υόρκης.

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