MVP των τελικών του ΝΒΑ o μυθικός Μπράνσον (vid)

Μετά την διαστημική του εμφάνιση στο καθοριστικό Game 5, που χάρισε στους Νιου Γιορκ Νικς το πρωτάθλημα, ο Τζέιλεν Μπράνσον δεν γινόταν να μην πάρει το βραβείο του MVP.

Ο ηγέτης των Νεοϋορκέζων, οδήγησε την ομάδα του στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 1973, καταγράφοντας μια μυθική εμφάνιση στο πέμπτο παιχνίδι απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Μπράνσον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 45 από του 94 πόντους της ομάδας του, πήρε τρία ριμπάουντ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία των Νικς.

Έτσι, ο 29χρονος πόιντ γκαρντ των Νικς, μετά το φινάλε των τελικών του ΝΒΑ, αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος της σειράς, παίρνοντας εκτός από το πρωτάθλημα και την ατομική διάκριση.

🗣️ MVP 🗣 MVP pic.twitter.com/L2lakCgxCA — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 14, 2026