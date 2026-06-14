Ο θεός Μπράνσον οδήγησε τους Νικς στο πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια!

Ο Τζέιλεν Μπράνσον με 45 πόντους «εκτέλεσε» τους Σαν Αντόνιο Σπερς (94-90), οδηγώντας τους Νιου Γιορκ Νικς στο πρώτο τους πρωτάθλημα μετά το 1973!

Η αναμονή 53 χρόνων έλαβε τέλος για τους Νιου Γιορκ Νικς, που άλωσαν την έδρα των Σπερς στο Game 5 με μυθική εμφάνιση του Μπράνσον για να κατακτήσουν και το πρωτάθλημα μετά το Κύπελλο.

Έτσι, οι Νεοϋορκέζοι έγιναν οι πρώτοι νταμπλούχοι στην ιστορία του NBA, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι έβαλαν τέλος στην προσμονή για το πολυπόθητο πρωτάθλημα που είναι το τρίτο της ιστορίας τους!

Το ματς

Στον αγώνα της επιβίωσης οι Σπερς έκαναν πολύ καλή εκκίνηση, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 23-13, με τους Τεξανούς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο στο +5 (42-37).

Οι Σπερς συνέχισαν να έχουν το πάνω χέρι και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου με επί μέρους 30-28, αύξησαν το προβάδισμά τους στους εφτά πόντους (65-72), όμως οι Νικς αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε φροντίσει να κρατήσει τους Νεοϋορκέζους μέσα στο παιχνίδι, με τους Νικς για ακόμη μια φορά να δείχνουν πόσο ήθελαν το πρωτάθλημα, κάνοντας ακόμη μια ανατροπή.

Μπορεί να μην ήταν οι 29 πόντους που υπερκάλυψαν στο Game 4, αλλά στην τέταρτη περίοδο έτρεξαν επί μέρους 29-18, έκαναν νέα ανατροπή και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπράνσον, πήραν τη νίκη και το πρωτάθλημα!

Ο ηγέτης των Νικς, με μια συγκλονιστική και συγκινητική εμφάνιση, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 45 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, οδηγώντας τους Νεοϋορκέζους στην γη της επαγγελίας μετά από 53 χρόνια.

Για τους Σαν Αντόνιο Σπερς, που «αυτοκτόνησαν» για ακόμη ένα ματς, ξεχώρισε ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, που είχε 19 πόντους, 14 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-13, 42-37, 72-65, 90-94

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