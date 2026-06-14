Στον έβδομο ουρανό η Νέα Υόρκη: Η απονομή του πρωταθλήματος στους Νικς (vid)

Η αναμονή 53 χρόνων για τους Νιου Γιορκ Νικς και τους οπαδούς τους έλαβε τέλος, αφού οι Νεοϋορκέζοι πήραν... παραμάζωμα τους Σπερς με 4-1 στη σειρά των τελικών του NBA, πανηγυρίζοντας το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά το 1973.

Αμέσως μετά την λήξη του Game 5, ακολούθησε η απονομή του πρωταθλήματος στους Νεοϋορκέζους, με τον κομισάριο του NBA, Άνταμ Σίλβερ, να παραδίδει το τρόπαιο στον ιδιοκτήτη των Νικς, Τζέιμς Ντόλαν.

Ο Ντόλαν ήταν ο πρώτος που σήκωσε ψηλά το τρόπαιο του πρωταθλητή και έδωσε το έναυσμα για να ξεσπάσουν σε έξαλλους πανηγυρισμούς οι παίκτες και οι οπαδοί των Νεοϋορκέζων.

Οι Νικς, μάλιστα έγραψαν ιστορία αφού εκτός από το πρωτάθλημα την φετινή σεζόν κατέκτησαν και το Κύπελλο του ΝΒΑ και έγιναν οι πρώτοι νταμπλούχοι στην ιστορία της Λίγκας.

Δείτε παρακάτω την απονομή του πρωταθλήματος: